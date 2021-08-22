Sel felaketinde hayatını kaybeden Şadiye Demircan'ın cenazesi toprağa verildi
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Sel felaketinde hayatını kaybeden Şadiye Demircan'ın cenazesi toprağa verildi

Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sinop'taki sel felaketinde hayatını kaybeden Şadiye Demircan, son yolculuğuna uğurlandı.

Sinop'taki sel felaketinde hayatını kaybeden Şadiye Demircan, son yolculuğuna uğurlandı.

Demircan'ın, Ayancık ilçesi Çayiçi Camisi'ndeki cenazesine oğlu Kenan Demircan ve yakınlarının yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Vali Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ile vatandaşlar katıldı.

Demircan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Ayancık Belediye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bakan Karaismailoğlu, Demircan'ın ailesi ve yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Sel felaketinde hayatını kaybeden Şadiye Demircan'ın cenazesi toprağa verildi
Sel felaketinde hayatını kaybeden Şadiye Demircan'ın cenazesi toprağa verildi
Sel felaketinde hayatını kaybeden Şadiye Demircan'ın cenazesi toprağa verildi
Sel felaketinde hayatını kaybeden Şadiye Demircan'ın cenazesi toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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Sel felaketinde hayatını kaybeden Şadiye Demircan'ın cenazesi toprağa verildi - Haberler
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