Son dakika haberi | Şili'de solcu aday Boric: "Onlar bize savaş ilan ettiler ama biz umut ilan edeceğiz"

BUENOS Şili'de 19 Aralık'ta düzenlenecek ikinci tur seçimlerinde yarışacak solcu aday Gabriel Boric, "Unutmayacağız ki onlar bize savaş ilan ettiler ama biz umut ilan edeceğiz." dedi.

Şili'de düzenlenen genel seçimlerde en çok oyu alan ikinci aday Boric, seçimlerin ikinci tura kalmasının kesinleşmesinin ardından başkent Santiago'da destekçilerinin bulunduğu alanda konuşma yaptı.

İkinci tur seçimlerini kazanacaklarını söyleyen Boric, "Geriden başladığımız ilk sefer olmayacak, eğitim için mücadele ettiğimizde bunu başardık ve bize inanmıyorlardı." diye konuştu.

Boric, adalet ve eşitliği savunacaklarını belirterek, "Unutmayacağız ki onlar bize savaş ilan ettiler ama biz umut ilan edeceğiz." ifadesini kullandı.

Rakibi Kast'ın kendisi için söylediklerine işaret eden Boric, "Bu konuşmayı diğer adayın aleyhinde yapmayacağım, benim tarzım değil. Biz umudun, diyalogun, birliğin sözcüleri olacağız ve mücadelemiz umudun korkuya galip gelmesi için olacak." şeklinde konuştu.

Şili'de "İtibarı Destekliyorum" ittifakının adayı sol görüşlü 35 yaşındaki Boric, şu ana kadar yüzde 95'i açılan sandıklarda yüzde 25,71 oy aldı.

Hiçbir adayın yüzde 50'den fazla oy alamadığı seçimlerde yüzde 28 ile en çok oyu alan Cumhuriyetçi Partinin sağ görüşlü adayı Jose Antonio Kast ile ile onu takip eden solcu aday Gabriel Boric, 19 Aralık'ta düzenlenecek ikinci tur seçimlerinde devlet başkanlığı koltuğu için yarışacak.

AA / Muhammed Emin Canik - Son Dakika Haberleri

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