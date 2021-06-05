Son dakika haberi... ŞİLE'DE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN 5 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

Son dakika gündem haberine göre ŞİLE'de girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi itfaiye ekipleri jetski ile gelerek kurtardı.

ŞİLE'de girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi itfaiye ekipleri jetski ile gelerek kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.

Şile Feneraltı bölgesinde 5 kişi bugün denize girdi. Bir süre sonra denize girenler boğulma tehlikesi yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri jetski ile geldi. Ekipler denizdekileri kurtardı. Kurtarma anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı