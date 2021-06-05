Son dakika haberi... ŞİLE'DE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN 5 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI
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Son dakika haberi... ŞİLE'DE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN 5 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre ŞİLE'de girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi itfaiye ekipleri jetski ile gelerek kurtardı.

ŞİLE'de girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi itfaiye ekipleri jetski ile gelerek kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.

Şile Feneraltı bölgesinde 5 kişi bugün denize girdi. Bir süre sonra denize girenler boğulma tehlikesi yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri jetski ile geldi. Ekipler denizdekileri kurtardı. Kurtarma anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Son dakika haberi... ŞİLE'DE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN 5 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberi... ŞİLE'DE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN 5 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberi... ŞİLE'DE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN 5 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberi... ŞİLE'DE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN 5 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberi... ŞİLE'DE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN 5 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI - Haberler
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