Son dakika haberi | Silahlı saldırıya uğrayan eski Menemen Belediye Başkanı Şahin, Menemen Devlet Hastanesine sevk...
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Son dakika haberi | Silahlı saldırıya uğrayan eski Menemen Belediye Başkanı Şahin, Menemen Devlet Hastanesine sevk...

Son dakika haberi... Silahlı saldırıya uğrayan eski Menemen Belediye Başkanı Şahin, Menemen Devlet Hastanesine sevk edildi Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, İzmir'in Foça ilçesinde yemek yediği restoranda silahlı saldırıya uğramıştı.

24.08.2020 23:52 | Son Güncelleme: 24.08.2020 23:57

Silahlı saldırıya uğrayan eski Menemen Belediye Başkanı Şahin, Menemen Devlet Hastanesine sevk edildi

İZMİR - Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, İzmir'in Foça ilçesinde yemek yediği restoranda silahlı saldırıya uğramıştı. Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Şahin, daha sonra Menemen Devlet Hastanesine sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde meydana gelmişti. Eski Menemen Belediye Başkanı CHP'li Tahir Şahin, Yeni Foça'daki bir restoranda arkadaşıyla beraber akşam yemeği yediği sırada kimliği öğrenilemeyen saldırgan Şahin'in yanına yaklaşarak silahıyla ateş etti. Şahin, ayağına isabet eden mermilerle yaralandı. Tahir Şahin'e ilk müdahale olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından yapıldı. Daha sonra Şahin, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yakınları hastaneye akın etti

Aliağa Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Şahin daha sonra Menemen Devlet Hastanesine sevk edildi. Şahin'e yapılan saldırının ardından eşi Nurdan Şahin başta olmak üzere, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar veçok sayıda partili ile Şahin'in yakınları hastaneye akın etti.

Öte yandan, kaçan şahsın yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

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Son dakika haberi | Silahlı saldırıya uğrayan eski Menemen Belediye Başkanı Şahin, Menemen Devlet Hastanesine sevk...

Kaynak: İHA

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