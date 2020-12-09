Gümüşhane Valisi Taşbilek'ten saldırı açıklaması
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Gümüşhane Valisi Taşbilek'ten saldırı açıklaması

09.12.2020 21:13 | Son Güncelleme: 09.12.2020 21:20
Gümüşhane Valisi Taşbilek'ten saldırı açıklaması

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, silahlı saldırı sonrasında yaralanan Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Vahit Olgun ile ilgili, "Gümüşhanespor Başkanımız Vahit Olgun doktorların verdiği bilgiye göre bilincinin açık bir şekilde ameliyata alındı.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, silahlı saldırı sonrasında yaralanan Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Vahit Olgun ile ilgili, "Gümüşhanespor Başkanımız Vahit Olgun doktorların verdiği bilgiye göre bilincinin açık bir şekilde ameliyata alındı. Ameliyatta belirli müdahaleler söz konusu oldu. Doktorlarımızın verdiği bilgiye göre herhangi bir hayati tehlike bulunmadığı söylendi" dedi.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Vahit Olgun'a yönelik silahlı saldırı olayı ile ilgili açıklamalarda bulundu.Vahit Olgun'un bilinci açık şekilde ameliyata alındığını ifade eden Vali Taşbilek, "Bu akşam saatlerinde bir silahlı saldırı bilgisi alınması üzerine, başta sağlık ekiplerimiz ve güvenlik güçlerimiz olmak üzere derhal anında müdahale ile hastaneye getirilen değerli Gümüşhanespor Başkanımız Vahit Olgun doktorların verdiği bilgiye göre bilincinin açık bir şekilde ameliyata alındı. Ameliyatta belirli müdahaleler söz konusu oldu. Doktorlarımızın verdiği bilgiye göre herhangi bir hayati tehlike bulunmadığı söylendi. Gerekeli tıbbi müdahalelerin ardından bu süreci selametle atlatacağımızı düşünüyorum. Güvenlik güçlerimizin çalışmaları neticesinde bir sonuca varacağız sonraki süreçte adli makamlar konuyla ilgilenecek, adli süreç devam eder. Bize ulaşan bilgiler 2 kişi oldukları yönünde, yapılan çalışmalar neticesinde daha da netleşecek" ifadelerini kullandı.

Gümüşhane Valisi Taşbilek'ten saldırı açıklaması
Gümüşhane Valisi Taşbilek'ten saldırı açıklaması
Gümüşhane Valisi Taşbilek'ten saldırı açıklaması
Gümüşhane Valisi Taşbilek'ten saldırı açıklaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur AYDIN

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