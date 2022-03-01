Okul servisinde zihinsel engelli kadına cinsel saldırıda bulunan kişi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Okul servisinde zihinsel engelli kadına cinsel saldırıda bulunan kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Okul servisinde zihinsel engelli kadına cinsel saldırıda bulunan kişi tutuklandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde servis şoförü Ali Akbal, rehabilitasyon merkezine giden zihinsel engelli B.A. adlı kadına, araçta cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.

Mamak'ta özel rehabilitasyon merkezine giden zihinsel engelli B.A.'nın ailesi, servis şoförü Ali Akbal'ın kızlarına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla geçen hafta şikayetçi oldu. B.A., ifadesinde 2 Şubat'ta rehabilitasyon merkezinden evine gitmek için servis aracına bindiğini, Akbal'ın herkesi indirdikten sora ıssız yere kendisini götürerek, araçta cinsel saldırıda bulunduğunu daha sonra kimseye anlatmaması için bıçakla tehdit ettiğini ileri sürdü. B.A., 9 Şubat'ta da Akbal'ın aracı ıssız yere çekerek kendisini darp edip, cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.

ADLİ TIP RAPORU SONRASI TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ali Akbal, 21 Şubat'ta gözaltına alındı. Savcılığa verdiği ifadesinde kendisine iftira atıldığını iddia eden Akbal, tutuklanması istemiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten savcı İrfan Nuri Akdeniz, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda B.A.'da cinsel saldırı izlerine rastlandığının belirtilmesi üzerine Akbal hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

İKİNCİ KEZ GÖZALTINA ALINDI

Evinde ikinci kez gözaltına alınan Ali Akbal, bu kez çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 25 Şubat'ta tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - 3. Sayfa

Rehabilitasyon, Ali Akbal, Adli Tıp, Engelli, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title