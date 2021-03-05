Son dakika haberi... Şereflikoçhisar'da iş yerleri denetlendi
Son dakika haberleri... Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kontrollü normalleşme döneminin başlamasıyla lokanta, restoran, pastane ve kahvehanelerde denetim yapıldı.
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kontrollü normalleşme döneminin başlamasıyla lokanta, restoran, pastane ve kahvehanelerde denetim yapıldı.
Kaymakam Zafer Engin, Belediye Başkanı Memiş Çelik ve Emniyet Müdürü Gökhan Çitken, ilçe merkezinde kontrollü normalleşme sürecinde yeniden faaliyetlerine başlayan iş yerlerini denetledi.
Kaymakam Zafer Engin, denetimlerde normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte pandemi tedbirlerinin gevşetilmemesi gerektiğini vurguladı.
Belediye Başkanı Memiş Çelik de belediye olarak iş yerlerinin ücretsiz dezenfekte edildiğini, dezenfeksiyon çalışmalarının belirli periyotlarla devam edeceğini belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murathan Demirkan