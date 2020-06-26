Son dakika haberi: "Seracılık Mükemmeliyet Merkezi" kuruluyor Son dakika habere göre Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 45 dönümlük alan üzerine kurulacak "Seracılık Mükemmeliyet Merkezi"nde yıl boyu üretim yapılması planlanıyor.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 45 dönümlük alan üzerine kurulacak "Seracılık Mükemmeliyet Merkezi"nde yıl boyu üretim yapılması planlanıyor.

Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, merkezin kente ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Projenin yıl sonunda bitirilmesinin hedeflendiğini aktaran Çöpoğlu, "Sakarya, seracılığın ve tarımın merkezi haline gelecek. Dolayısıyla biz Ajansımızın da desteklediği projelerle yurt dışına bağımlılığı azaltacağız. Sakarya'da yapılacak olan bu proje gerçekten Türkiye için çok önemli ve Sakarya için çok isabetli olacak. En kısa zamanda açılışını yapacağımız günün gelmesini temenni ediyorum." dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de Sakarya'nın hem tarım hem sanayi hem de kültür ve sanatın şehri olduğunu söyledi.

Tarımsal üretimi teknolojinin son imkanlarıyla ele alıp azami verimi hedeflediklerini anlatan Yüce, 2018 yılı seracılık faaliyetleri verilerine göre 77 bin 209 hektar örtü altı alan ile Türkiye'nin dünyada ilk 4, Akdeniz ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldığını kaydetti.

Akyazı ilçesinde kurulacak Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'yle kentte topraksız tarımı yaygınlaştıracaklarına işaret eden Yüce, seracılık alanında önde gelen şehirler arasında söz sahibi olacaklarını belirtti.

Seralarda atmosfer kontrolünün mümkün olduğuna değinen Yüce, şöyle devam etti:

"Isıtma, ışıklandırma, havalandırma ve karbondioksit uygulamalarıyla mevsimsel döngüyle sınırlı kalmayıp yıl boyu üretime devam edeceğiz. Atmosfer kontrolünün en önemli faktörü ısıtma. Fosil yakıtlar, yenilenebilir enerji kaynakları fakat bu işin bir numaralı çözümü jeotermal enerji. Ülkemiz jeotermal enerji kaynağı bakımından dünyada yedinci, Avrupa'da birinci sıradadır. Sakarya'mız bu konuda epey şanslı. Akyazı'da açtığımız jeotermal kuyu ile ortalama 30 litre/saniye debiye sahip 71 derece sıcaklıkta su kaynağına ulaştık. Bu su kaynağı ve uygun atmosfer sistemi ile 12 ay boyunca üretime devam edeceğiz. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de topraksız tarım işletmelerinde yüzde 92 oranıyla en çok domates, biber, marul ve çilek gibi ürünler yetiştirilmekte. Kalan alanlarda ise kesme çiçek, süs bitkisi gibi üretimler yapılmaktadır. Biz de merkezimizde domates, biber, patlıcan, salatalık ve kesme çiçek gibi ürünler yetiştireceğiz. Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'mizde bulunan Ar-Ge birimi sayesinde çeşitlilik ve teknoloji geliştirme çalışmalarını takip ederek maksimum verime erişeceğiz."

Merkezde çiftçilere eğitim ve danışmanlık hizmeti de verileceğini, genç girişimcilerin tarımsal üretime özendirilmesi ve çevre dostu enerjiyle sağlıklı üretimi hedeflediklerini vurgulayan Yüce, kentsel ve kırsal alanlarda yeni nesil verimli tarım teknikleri uygulanarak, teknolojik yeniliklerin vatandaşlar ve ekonomi üzerinde nasıl olumlu bir etki yaratabileceği üzerine farkındalık çalışmalarının yapılmasının, merkezin temel amaçları arasında yer aldığını ifade etti.

Sakarya Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nin, tarımla teknolojiyi birleştirerek sürdürülebilir ve daha verimli bir şekilde tarımsal üretim yapılması konusunda araştırmalar yapacağını belirten Yüce, "Mevcut tarım uygulamalarından gelen sorunları çözecek. Sürekli eğitim verecek. Meslek yeterlik standartları geliştirip yeterlilik kursları düzenleyecek. Topraksız tarımda Ar-Ge projeleri geliştirecek, Ar-Ge sonuçlarını fikri ve sınai mülkiyet hakları ile korumaya alarak ticarileştirecek. Yerel, ulusal ve uluslararası tarım örgütleri ve akademik kuruluşlarla iş birliğiyle tarımda yenilikçi uygulamaları izleyecek. Türkiye için bir ilk niteliğinde olan projenin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim." diye konuştu.

Merkeze ilişkin fizibilite raporlarının açıklandığı toplantıda, Sapanca'nın Yanık bölgesindeki alanla ilgili Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, Sakarya Fidancılar Birliği ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi arasında Kira Devri Protokolü imzalandı.

Kaynak: AA