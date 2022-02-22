Son dakika haberi! Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, ülkede çeşitli projeler ve yatırımlarda bulunan Türk şirketlerden övgüyle bahsederek, iki ülke arasındaki yatırımların daha da artması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, baş başa görüşmelerin ve anlaşmaların imza töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Sall, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında "hem dostum hem kardeşim hem de Senegal ve Afrika dostu" ifadesini kullanarak, Erdoğan'ı 16-18 Aralık 2021'de İstanbul'da düzenlenen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesinden hemen sonra Senegal'de görmekten mutluluk duyduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 22 Şubat'ta faaliyete girecek Senegal Stadyumunun açılışına davet ettiğini belirten Sall, bu davetin resmi ziyarete dönüştüğüne vurgu yaptı.

Sall, Senegal Stadyumunu inşa eden Türk şirketten de övgüyle bahsederek, "Stadyumun tamamlanması için 24 ay süre vermişlerdi ancak 17 ayda tamamlayarak istisnai bir performans gösterdiler. Bu da Türk şirketlerinin ne kadar kaliteli ve hızlı çalıştığına bir örnek." dedi.

İki ülke arasındaki iş birliklerinde çok güzel bir ivme yakalandığına işaret eden Sall, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmede, ilişkileri daha da geliştirecek 5 anlaşmaya imza attıklarını kaydetti.

Sall, "Türkiye ile aramızdaki siyasi ve ticari iş birliklerinden çok memnunum. İlişkilerimiz hem sağlam bir hukuki zemine oturuyor, hem çok boyutlu." ifadesini kullanarak, bu iş birliklerinin enerji, tarım, su, eğitim, ulaşım, çevre, sanayi ve savunma sanayi gibi alanlarda yapıldığını söyledi.

Senegal'deki Türk şirketlerin de performanslarından çok memnun olduklarının altını çizen Sall, Türk şirketlerin Yükselen Senegal Planı kapsamında birçok proje tamamladığını dile getirdi.

Sall, stadyum inşaatının yanı sıra Dakar'daki havalimanı, bölgesel hızlı tren, konferans merkezi gibi birçok projenin Türk şirketler tarafından başarıyla tamamlandığına dikkati çekti.

Bu yatırım ve projelerin devamı için Senegal ve Türk özel sektörünü bir araya getiren teşebbüsleri teşvik etmek gerektiğinin altını çizen Sall, madencilik, demir çelik, eczacılık gibi sektörlere yoğunlaşılabileceğini vurguladı.

Sall, 2 ülke arasındaki ortaklık seviyesini her seferinde daha da yukarıya taşımak istediklerini ifade ederek, 2 yıl önce koydukları 400 milyon dolarlık ticaret hacmini aştıklarını ve yeni hedef olan 1 milyar dolarlık hedefe de ulaşacaklarına inandığını dile getirdi.

Sall son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'de top koşturan Senegalli oyunculara olan desteği ve ilgisi için de teşekkür etti.