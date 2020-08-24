Son dakika haberi... Selin vurduğu Giresun'da, kayıp 9 kişi aranıyor (6) Son dakika haberi: DHA EKİBİ, SELE TESLİM OLAN DOĞANKENT'İ GÖRÜNTÜLEDİGiresun'da sel ve heyelanların vurduğu bir diğer bölge olan Doğankent ilçesinde büyük hasar oluştu.

DHA EKİBİ, SELE TESLİM OLAN DOĞANKENT'İ GÖRÜNTÜLEDİ

Giresun'da sel ve heyelanların vurduğu bir diğer bölge olan Doğankent ilçesinde büyük hasar oluştu. Yolu ulaşıma açılan ve DHA ekibinin girdiği ilçede cadde ve sokakların balçıkla kaplandığı görüldü. Ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su basan ilçede, selin izleri silinmeye çalışılıyor. İlçe halkı, iş yerlerini temizlemeye çalışırken, belediye görevlileri de cadde ve sokakları çamurdan arındırmaya çalışıyor. Harşit Çayı üzerinde kurulan Aslancık Barajı gölü de derenin sürüklediği odun ve çöplerle kaplandı.

SEL, MUHTARIN EVİNİN DURVARLARINI YIKMIŞDoğankent ilçesi Deregözü köyü de sel ve heyelanlardan en çok etkilenen yerlerden oldu. Yolun ulaşıma kapandığı köyde alt ve üst yapıda hasarlar oluştu. Deregözü köyünün muhtarı Ekrem Günay'ın da evine giren sel suları, duvarları yıktı. Günay ve yakınları, pencereden girebildikleri evde 1,5 metreye ulaşan balçığı temizlemeye çalışıyor.Muhtar Ekrem Günay, suyun dağdan geldiğini belirterek, "Pencereden sular içeri girdi. Duvarı yıktı geçti. Can kaybımız yok. Buna şükrediyoruz" dedi. DAKİKALARLA KURTULMUŞLARDeregözü köyünde Gülistan ve Enver Aslan çiftinin evi de sele teslim oldu. Sel anında bulundukları evden büyük gürültü üzerine çıkan çift, sulara kapılmaktan son anda kurtuldu. Çiftin evden çıkmasıyla sel suları eve girdi, 2 metreye kadar yükseldi. Evdeki eşyalar da kullanılamaz hale geldi.'KIYAMETİ YAŞADIK'Gülistan Aslan, "Ben yatmıştım. Eşim bana 'Kalk, kıyamet kopuyor' dedi. Kalktım 'Camiye kaçalım' dedim. Heyelan aniden geldi. Su içinde kaldık. Çok büyük korku yaşadık. Halen korkuyoruz" dedi.Evi selde hasar gören Şükriye Aslan ise "Gece bağıra bağıra evde kaldık. Bir yere gidemedik. Kıyameti yaşadık" diye konuştu. Muhammet KAÇAR- Nurullah CABRİ/GİRESUN,

Kaynak: DHA