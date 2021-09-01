Son dakika haberi: Selden kurtarılan yavru köpek tedaviye alındı
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Son dakika haberi: Selden kurtarılan yavru köpek tedaviye alındı

İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu - Haberler | Yerel

Son dakika haberi... Selden kurtarılan yavru köpek tedaviye alındı 3 gündür yemek yemeyen yavru köpek serumla besleniyor Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selde ailesini kaybeden 2 aylık yavru köpek tedaviye alındı.

Selden kurtarılan yavru köpek tedaviye alındı

3 gündür yemek yemeyen yavru köpek serumla besleniyor

KASTAMONU - Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selde ailesini kaybeden 2 aylık yavru köpek tedaviye alındı. 3 gündür yemek yemeyen yavru köpek serumla hayatta tutuluyor.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine neden oldu. Selden insanlar kadar sokak hayvanları da etkilendi. Birçok sokak hayvanı selde ya kayboldu ya da hayatlarını kaybetti. 2 ay önce doğan yavru bir köpekte, selde ailesini kaybetti. Annesinden ve kardeşlerinden geriye sadece kendisi kalan yavru köpek, bir hayvansever tarafından sahiplenildi. Bakımını üstlenen sahibi, yavru köpeğin 3 gündür yemek yemediğini ve yediklerini de kustuğu için Kastamonu Mahalli İdareler Birliği tarafından Bozkurt ilçesine konuşlandırılan seyyar Mobil Hayvan Bakımevine müracaat etti. Burada Stajyer Veteriner Hekim Elif Kara tarafından muayenesi yapılan yavru köpeği serum takıldı ve ilaçları yapıldı. Yavru köpeğin sağlığına kavuşabilmesi için önümüzdeki günlerde de takibinin yapılacağı öğrenildi.

Selde ailesini kaybeden yavru köpeği muayene eden Stajyer Veteriner Hekim Elif Kara, "Yavru köpeğimiz 3 gündür yemek yemiyormuş, bizde serum taktık yemek yiyebilmesi için. Takibini yapacağız, yarın tekrar gelecek ve durumuna bir daha bakacağız. Tahlillerini yapacağız. Şu anda ilaçlarını yaptık, tedavisine devam edeceğiz" dedi.

Yavru köpeğin tedavideki ilerleme sürecini takip edeceklerine dikkat çeken Kara, "Niçin böyle olduğunu bilmiyoruz ama 3 gündür yemek yemediğini söyledi sahibi. Köpeğimiz daha 2 aylık. Gidişatına bakacağız. Köpeğimiz sahipli bir köpek, köpeğimiz tek başına. Yavru köpeğimizin annesi yok, onlardan ayrı. Selde ailesini kaybedince yavru köpeğimizde bir hayvansever tarafından sahiplenilmiş. Yavru köpeğimizin sahiplenildikten sonrada 3 gündür yemek yemediği şikayetiyle bizlere geldi" diye konuştu.

Son dakika haberi: Selden kurtarılan yavru köpek tedaviye alındı
Son dakika haberi: Selden kurtarılan yavru köpek tedaviye alındı
Son dakika haberi: Selden kurtarılan yavru köpek tedaviye alındı
Son dakika haberi: Selden kurtarılan yavru köpek tedaviye alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu

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