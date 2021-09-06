Son dakika haberi... Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı'nı tebrik etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı'nı tebrik etti

Son dakika haberi... Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı'nı tebrik etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberi: Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bu yıl ilk defa düzenlenen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları kapsamında Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren Bilim Şehitkamil'de lise...

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bu yıl ilk defa düzenlenen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları kapsamında Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren Bilim Şehitkamil'de lise öğrencileri tarafından yapılan elektrikli aracı inceledi. Selçuk Bayraktar, öğrencilere başarı diledi, Şehitkamil Belediyesini tebrik etti.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda bu yıl üniversite öğrencilerinin yanı sıra ilk defa lise öğrencileri de yarıştı. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Körfez Yarış Pistinde yapılan Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarını, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile çok sayıda vatandaş izledi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından 'Teknoloji Üreten Bir Türkiye Hedefiyle' kurulan ve geleceğin bilim insanlarının yetiştirilmesinin hedeflendiği Bilim Şehitkamil'den yararlanan lise öğrencilerinin kurduğu Denecar Takımı da Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na katıldı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, lise öğrencilerinin yaklaşık 4 ayda ürettikleri aracı yakından inceledi, öğrencilerden bilgi aldı. 18 öğrenciden oluşan Denecar Takımı öğrencilerini tebrik eden Selçuk Bayraktar, öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu ve başarı diledi. Bayraktar, öğrencilere sağlanan olanaklardan dolayı Şehitkamil Belediyesini tebrik etti.

Denecar Takımı tarafından üretilen elektrikli aracı kullanan kişinin bir erkek yerine 15 yaşındaki İncinur Yıldız olduğunu öğrenen Selçuk Bayraktar, bu durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öğrenciler, Selçuk Bayraktar'ın aracın gelişimiyle ilgili sorusunu da yanıtladılar. Öğrenciler, aracı sürekli olarak geliştirmeye devam edeceklerini ve hedeflerinin aracı otonom (tamamen otomatik-sürücüsüz) hale dönüştürmek olduğunu ifade ettiler. - GAZİANTEP

Son dakika haberi... Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı'nı tebrik etti
Son dakika haberi... Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı'nı tebrik etti
Son dakika haberi... Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı'nı tebrik etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mansur Yavaş Hamid Karzai Mustafa Şentop Sultan Alparslan
Magazin Seda Sayan Münir Özkul Mesut Akusta Demet Akalın
Spor Marcao Fatih Terim Şenol Güneş Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi... Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı'nı tebrik etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 14:04:54. #1.16#

title