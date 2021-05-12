Son dakika haberi: Şehitlikte hüzünlü ziyaret
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Son dakika haberi: Şehitlikte hüzünlü ziyaret

Son dakika haberi: Şehitlikte hüzünlü ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberlerine göre Ramazan'ın son günü olan Arefe gününde şehit aileleri Kartal Şehitliği'nde kabir ziyaretinde bulunarak Kur'an-ı Kerim okudu.

Ramazan'ın son günü olan Arefe gününde şehit aileleri Kartal Şehitliği'nde kabir ziyaretinde bulunarak Kur'an-ı Kerim okudu.

11 ayın sultanı Ramazan'ın son günü olan Arefe gününde, pandemiden dolayı uygulanan tam kapanmada şehit aileleri kısıtlamadan muaf tutuldu. Ramazan Bayramı nedeniyle bayraklarla donatılan kabirleri ziyaret eden şehit aileleri, Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar etti.

2020 yılı Ekim ayında şehit olan Şehit Hava Yarbay Semih Soyarcı'nın annesi ve babası da kabir ziyaretinde bulunarak Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti. - KAYSERİ

Son dakika haberi: Şehitlikte hüzünlü ziyaret
Son dakika haberi: Şehitlikte hüzünlü ziyaret
Son dakika haberi: Şehitlikte hüzünlü ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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