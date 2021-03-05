Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan 11 askerimizin naaşı Elazığ'a getirildi
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Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan 11 askerimizin naaşı Elazığ'a getirildi

05.03.2021 07:06 | Son Güncelleme: 05.03.2021 08:27

Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 askerimizin naaşı, Elazığ'a getirildi. Şehit askerler için bugün Elazığ'da tören düzenlenecek.

Bingöl'den dün öğle saatlerinde kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi bir helikopter, Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece Köyü ile Nemrut Dağı yakınlarında düşmüştü. Meydana gelen olayda Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın de aralarında olduğu 11 asker şehit olurken, 2 asker ise yaralanmıştı.

Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan 11 askerimizin naaşı Elazığ'a getirildi

TÖREN SONRASI MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLECEKLER

Yaralı askerlerin tedavisi devam ederken şehitlerin naaşı ise tamamlanan işlemlerin ardından sabaha karşı Elazığ'a getirildi. Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesi Morguna kaldırılan şehitlerin gün içerisinde tören düzenlenerek memleketlerine gönderileceğini bildirildi.

Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan 11 askerimizin naaşı Elazığ'a getirildi

YARALILARIN TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan helikopterden yaralı olarak kurtulan Binbaşı Alptekin Köprülü ile Yüzbaşı Ender Uzunçakmak'ın tedavilerine Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde devam ediliyor.

Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan 11 askerimizin naaşı Elazığ'a getirildi

BAKAN AKAR VE KUVVET KOMUTANLARI ELAZIĞ'DA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetler Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazası nedeniyle bölgede incelemede bulunmak üzere dün Elazığ'a geldi. Elazığ Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve kuvvet komutanları, 8'inci Kolordu Komutanlığı'na geçti.

Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan 11 askerimizin naaşı Elazığ'a getirildi

CUMHURBAŞKANI'NDAN MESAJ

Kahreden kaza sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bingöl'den Tatvan'a gitmekte olan askeri helikopterin #Bitlis'te elim bir kazaya uğrayarak düşmesi sonucu 11 vatan evladımız şehit oldu. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağolsun" mesajını paylaştı.

Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan 11 askerimizin naaşı Elazığ'a getirildi

CUMHURBAŞKANI BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Erdoğan'ın, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı dilediği, yaralı askerlere şifa temennisinde bulunduğu kaydedildi.

Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan 11 askerimizin naaşı Elazığ'a getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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