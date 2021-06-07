Son dakika haberi: Şehitlerin anısına dev Türk Bayrağı dikildi
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Son dakika haberi: Şehitlerin anısına dev Türk Bayrağı dikildi

İhlas Haber Ajansı / Hasan Durna - Haberler | Yerel

Son dakika haberi... Şehitlerin anısına dev Türk Bayrağı dikildi Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Kocayaka Muhtarlığı ve vatandaşların desteğiyle Yunan işgali sırasında cami içinde şehit edilen altı köy sakini anısına dev Türk Bayrağı dikildi.

Şehitlerin anısına dev Türk Bayrağı dikildi

DENİZLİ - Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Kocayaka Muhtarlığı ve vatandaşların desteğiyle Yunan işgali sırasında cami içinde şehit edilen altı köy sakini anısına dev Türk Bayrağı dikildi. İki ton demir kullanılarak altı metre uzunluğunda 12 metre eninde dev Türk Bayrağı yaptırıldı. Işıklandırılan dev bayrak gece karanlığında beş kilometre uzunluktan bile görülebiliyor.

Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Kocayaka Mahallesi Muhtarlığı ve vatandaşların desteğiyle Milli Mücadele sırasında Yunan işgal kuvvetleri tarafından, 1921 yılında mahalle camisinde şehit edilen altı kişi anısına dev Türk Bayrağı dikildi. Türk Bayrağı Kanununda belirtilen ölçülerde iki ton demir kullanılarak altı metre uzunluğunda 12 metre eninde yaptırılan dev Türk Bayrağı ışıklandırıldı. Bayrağın dikildiği alanda 18 kamyon hafriyatta yaptırıldı.

Gece karanlığı ile birlikte bayrağın ışıklarının yandığını ve beş kilometre mesafeden bile bayrağın görülebildiğini anlatan Kocayaka Muhtarı Hasan Koç, "Bu bayrağı dikmemizin sebebi, Yunanlıların işgal zamanında mahallemizin camisinde altı tane vatandaşımızı şehit ettiler. Onların mezarları vardı. Ben o mezarlığı şehitlik yapayım ve bayrağı dikeyim istedim. Bizde bayrak sevgisi kanımızdan yüreğimizden gelir. Bu benim muhtarlık dönemimde diktiğim dördüncü bayrak. Ben bayrağımı çok seviyorum. Mahalleli de çok istedi. Bu bayrak akşam hava karardığı zaman yanıyor, gün ağardığında ise otomatik kendiliğinden sönüyor. Altı metre uzunluğunda 12 metre eninde 2 tona yakın demir kullanıldı. 18 kamyon hafriyat kullandık ve hazır beton kullandık. Baya bir çalışma yaptık" dedi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Yüksel'de, "40 yıl önce Besni Dursun Hocamız burada öğrencilerine Atatürk Ormanı yazdırdı. Ondan sonra bizde bayrak sevgisi oluştu. Bu ışıklı bayrağımızı yaptık. Aşağıdaki mahallelerden seyrediyorlar. Hocamızın hatırasını yaşatıyoruz. 5 kilometre öteden bayrağımız gözüküyor" diye konuştu.

Son dakika haberi: Şehitlerin anısına dev Türk Bayrağı dikildi
Son dakika haberi: Şehitlerin anısına dev Türk Bayrağı dikildi
Son dakika haberi: Şehitlerin anısına dev Türk Bayrağı dikildi
Son dakika haberi: Şehitlerin anısına dev Türk Bayrağı dikildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Durna

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