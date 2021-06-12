Son dakika haberi... ŞEHİT AKIN'IN CENAZESİ KONYA'YA GELDİ
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Son dakika haberi... ŞEHİT AKIN'IN CENAZESİ KONYA'YA GELDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında bulunduğu Irak'ın kuzeyindeki Kalyano Dağı üs bölgesinde teröristlerce düzenlenen füze saldırısında yaralanan ve hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın'ın (23) cenazesi, memleketi Konya'ya getirildi.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında bulunduğu Irak'ın kuzeyindeki Kalyano Dağı üs bölgesinde teröristlerce düzenlenen füze saldırısında yaralanan ve hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın'ın (23) cenazesi, memleketi Konya'ya getirildi. Şehitin annesi Ayşe ve babası Battal Akın, oğullarının cenazesini göz yaşı içinde karşıladı.

Pençe- Yıldırım Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde Kalyano Dağı üs bölgesinde dün saat 14.30 sıralarında bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen füze saldırısında yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu. Şehit Akın'ın cenazesi bugün Hakkarı'de Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Türk Yıldızları'na ait uçakla memleketi Konya'ya uğurlandı.

YAKINLARI ASKER SELAMIYLA KARŞILADI

Şehit Er Muhmmed Ali Akın'ın cenazesi Konya Havalimanı'nda protokol üyeleri, askeri erkan, annesi Ayşe Akın, babası Battal Akın, kardeşleri ve yakınları tarafından karşılandı. Şehit Akın'ın cenazesi uçaktan indirilip askerlerin omzuna alındığı sırada yakınlarından bazıları asker selamı vererek karşıladı. Şehit Akın'ın naaşı, cenaze aracıyla tören saatine kadar bekletilmek için Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Akın çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü olan şehit Akın'ın, vatani görevinin ardından sözleşmeli er olarak Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yaptığı öğrenildi. En son mart ayında memleketine izne gelen şehit Akın'ın cenazesi ikindi namazı sonrası Musalla Mezarlığı içindeki Namazgah'ta yapılacak dini ve askeri törenin ardından Konya şehitliğine defnedilecek.

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Son dakika haberi... ŞEHİT AKIN'IN CENAZESİ KONYA'YA GELDİ
Son dakika haberi... ŞEHİT AKIN'IN CENAZESİ KONYA'YA GELDİ
Son dakika haberi... ŞEHİT AKIN'IN CENAZESİ KONYA'YA GELDİ
Son dakika haberi... ŞEHİT AKIN'IN CENAZESİ KONYA'YA GELDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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