Son dakika haberi: Savaş mağduru ailenin dördüzleri mahallelinin ilgi odağı oluyor
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Son dakika haberi: Savaş mağduru ailenin dördüzleri mahallelinin ilgi odağı oluyor

Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel

Son dakika haber: İç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Ranye-Hasan Zerbo çiftinin 3 yaşındaki dördüz kızları mahallelinin ilgi odağı oluyor.

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İç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Ranye-Hasan Zerbo çiftinin 3 yaşındaki dördüz kızları mahallelinin ilgi odağı oluyor.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde yaşayan Zerbo çiftinin dördüz kızlarını ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken kimi zaman onlarla fotoğraf da çektiriyor.

Baba Hasan Zerbo (40), AA muhabirine, 15 yıllık evli olduğunu ve 9 yıl önce ülkelerindeki iç savaştan kaçarak eşiyle Türkiye'ye sığındığını söyledi.

Yıllardır çocuk hasreti çektiklerini ifade eden Zerbo, kendilerine kucak açan Türkiye'de bu özlemlerinin de son bulduğunu kaydetti.

Zerbo, 4 yıl önce bir çocuk sahibi olabilmek için eşiyle Gaziantep'te özel bir hastanede tedavi görmeye başladıklarını belirtti.

Tedavi sonucu eşinin hamile kaldığını aktaran Zerbo, 28 haftalık dünyaya gelen, doğumu gerçekleştiren doktor ile hemşirelerin isimleri verilen Hülya, Ayşe, Meryem ve Yağmur'un şu an 3 yaşında olduğunu kaydetti.

Baba Zerbo, dördüz kızlarının oturdukları mahallenin de ilgi odağı olduğunu ve çok sevildiğini söyledi.

Anne Ranye Zerbo da dördüz çocuk sahibi olmanın çok güzel bir duygu olduğunu anlattı.

Oturdukları mahallede herkes tarafından çok sevildiklerini aktaran Zerbo, "Mahallede herkes bize yardımcı oluyor. Mahallede dördüz çocuklarımı çok seviyorlar, onlarla çok ilgileniyorlar." dedi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Sürmeli, dördüz kızların neşe kaynakları olduğunu söyledi.

Mahalle muhtarı Mehmet İsaoğluları da dördüz çocukların mahallede çok sevildiğini belirtti.

Son dakika haberi: Savaş mağduru ailenin dördüzleri mahallelinin ilgi odağı oluyor
Son dakika haberi: Savaş mağduru ailenin dördüzleri mahallelinin ilgi odağı oluyor
Son dakika haberi: Savaş mağduru ailenin dördüzleri mahallelinin ilgi odağı oluyor
Son dakika haberi: Savaş mağduru ailenin dördüzleri mahallelinin ilgi odağı oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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