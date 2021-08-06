Son dakika haberi... Şarampole devrilen otomobildeki polis memuru öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Şarampole devrilen otomobildeki polis memuru öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı

Son dakika haberi... Şarampole devrilen otomobildeki polis memuru öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre MALATYA'nın Darende ilçesinde su kanalına devrilen otomobilin sürücü polis memuru Ramazan Esinti (38) hayatını kaybederken, eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

MALATYA'nın Darende ilçesinde su kanalına devrilen otomobilin  sürücü polis memuru Ramazan Esinti (38) hayatını kaybederken, eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çayırdüzü Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ramazan Esinti yönetimindeki 23 LR 479 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarparak su kanalına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Esinti'nin hayatını kaybettiğini belirledi, araçta bulunan eşi Resmi Gül ve çocukları Ayşe Zeynep ile Ahmet Aziz Esinti ise yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Araçtan çıkarılan Esinti'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberi... Şarampole devrilen otomobildeki polis memuru öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı
Son dakika haberi... Şarampole devrilen otomobildeki polis memuru öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı
Son dakika haberi... Şarampole devrilen otomobildeki polis memuru öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tuğba Özay Şeyma Subaşı Gülben Ergen Deniz Akkaya
Spor Caner Erkin Abdullah Avcı Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Şarampole devrilen otomobildeki polis memuru öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 22:10:56. #1.14#

title