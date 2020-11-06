Şoke eden görüntü! Sapanca Gölü'nü soktukları kepçe ile talan ettiler

Sapanca Gölü kenarında bulunan bir işletme tarafından 1 milyondan fazla kişinin içme suyu havzası olan Sapanca Gölü'ne çevre düzenlemesi adı altında kepçenin girmesi tepkiye yol açtı. Çok sayıda kişi CİMER ve BİMER'e şikayette bulundu.

Tepki çeken olay Sakarya'da bulunan doğa harikası Sapanca Gölü'nün Serdivan İlçesi Esentepe mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, göl kenarına yaklaşık 50 metre mesafede bulunan bir işletmenin önüne iş makinalarıyla bir havuz alanı oluşturuldu. İş makinaları, havuz alanının göl tarafına indirilerek suyun içinde çamur ve balçığın kaldırılması için çalışma yaptı.

ÇALIŞMANIN DURDURULMASI İSTENDİ

Yaklaşık 1 milyondan fazla insanın insanın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Sapanca Gölü'nde yapılan bu çalışmayı fark eden vatandaşlar duruma tepki göstererek BİMER ve CİMER'e şikayette bulundu. Göl havzasının korunması ve yapılan çalışmaların denetlenmesinden sorumlu olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekiplerine de birçok kez ihbar yapıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, gerekli mercilere yazı yazarak çalışmanın durdurulmasını istedi.

İZİN ALINAN ÇALIŞMANIN DIŞINDA FAALİYET YAPILDI

Tüm çabalara rağmen tepki çeken çalışma aralıksız devam etti. İşletmenin, 2 ay önce SASKİ ve Sakarya Çevre İl Müdürlüğü'nden alınan yazıyla gölün önündeki sazlıkların temizlen mesi için izin aldığı ve belirtilen çalışmanın dışında faaliyet yürüttüğü için yüklü miktarda ceza kesildiği öğrenildi.

TALAN EDİLDİ

Yetkililer ise dokunulmazlığı olan gölde yapılan çalışmanın doğaya büyük zarar verdiği belirtti. Gölde sazlıkların kesilmesinin bile yasak olduğu öğrenilirken geriye ise gölün talan edildiği fotoğraflar kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AZİM ÇELİK