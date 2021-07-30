Son dakika haberi | Sapanca'da çıkan yangında ahşap restoran kullanılamaz hale geldi
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Son dakika haberi | Sapanca'da çıkan yangında ahşap restoran kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberi | Sapanca'da çıkan yangında ahşap restoran kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Murat Arapoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap restoran kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap restoran kullanılamaz hale geldi.

Muradiye Mahallesi mevkisinde yer alan konaklama tesisinin 2 katlı ahşap restoran bölümünde, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının yakındaki ormanlık alana sıçramaması için bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Ahşap yapı kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haberi | Sapanca'da çıkan yangında ahşap restoran kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Arapoğlu

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