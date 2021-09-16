Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 12 gözaltı - Haberler
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Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 12 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 12 gözaltı

Şanlıurfa'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 43 parça halinde 6 gram Metamfetamin maddesi, 15 gram esrar maddesi, 125 gram eroin maddesi, 235 adet captagon hap, 3 gram bonzai maddesi ile bin 135 TL para ele geçirildi. "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ayrıca dosyalar kapsamında 23 kişiye "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.

(Ahmet Kolsuz-İHA)

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 12 gözaltı

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 12 gözaltı

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 12 gözaltı

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 12 gözaltı

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 12 gözaltı

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 12 gözaltı

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Haber: Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 12 gözaltı - Haberler
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