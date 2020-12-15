Son dakika haberi | Şanlıurfa'da HDP Birecik İlçe Başkanı gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi | Şanlıurfa'da HDP Birecik İlçe Başkanı gözaltına alındı

15.12.2020 20:13 | Son Güncelleme: 15.12.2020 20:17
Son dakika haberi | Şanlıurfa'da HDP Birecik İlçe Başkanı gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda HDP Birecik İlçe Başkanı Ömer Karadağ gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda HDP Birecik İlçe Başkanı Ömer Karadağ gözaltına alındı.

Birecik Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında Karadağ hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kurtuluş Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına alınan Ömer Karadağ sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Karadağ'ın "Terör örgütü propagandası yapma" ve "Suç ve suçluyu övme" iddialarıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Darıcı

İlgili Haberler

ŞANLIURFA - Araçlara zarar veren zihinsel engelli kişi gözaltına alındı
ŞANLIURFA - Araçlara zarar veren zihinsel engelli kişi gözaltına alındı
Son dakika haber | (Bayrağı yakma görüntüleriyle) ZEYTİNBURNU'NDA TÜRK BAYRAĞINI YAKAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haber | (Bayrağı yakma görüntüleriyle) ZEYTİNBURNU'NDA TÜRK BAYRAĞINI YAKAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberleri: Silahlı çatışmada yoldan geçen bir kişi vuruldu, 3 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Silahlı çatışmada yoldan geçen bir kişi vuruldu, 3 şüpheli gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Engin Altay İlham Aliyev Mustafa Varank Selahattin Demirtaş
Magazin Seda Sayan Demet Akbağ Ayşegül Yıldız Sermiyan Midyat
Spor Çağdaş Atan Burak Yılmaz Samet Aybaba Kylian Mbappe İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Şanlıurfa'da HDP Birecik İlçe Başkanı gözaltına alındı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 20:16:34. #1.15#
title