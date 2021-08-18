Son dakika haberi... Sanayi bölgesi yakınında çıkan yangın korkuttu
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Son dakika haberi... Sanayi bölgesi yakınında çıkan yangın korkuttu

Son dakika haberi... Sanayi bölgesi yakınında çıkan yangın korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Gaziantep 1.Organize Sanayi Bölgesi'nde, fabrikaların yoğun olarak bulunduğu bir noktadaki boş arazide çıkan yangın korkuttu.

Gaziantep 1.Organize Sanayi Bölgesi'nde, fabrikaların yoğun olarak bulunduğu bir noktadaki boş arazide çıkan yangın korkuttu. Yangın, ihbarın ardından bölgeye gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep 1.Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikaların yoğun olarak bulunduğu alandaki boş bir arazide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sıcak havanın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın arazideki çöpleri de tutuştururken, bölgeden yoğun duman yükseldi. Dumanı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep OSB itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına ise devam ediyor.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - GAZİANTEP

Son dakika haberi... Sanayi bölgesi yakınında çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberi... Sanayi bölgesi yakınında çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberi... Sanayi bölgesi yakınında çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberi... Sanayi bölgesi yakınında çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberi... Sanayi bölgesi yakınında çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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