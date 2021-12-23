Son dakika haberi! Samsun'da yasa dışı bahis operasyonunda 8 kişi adliyede

SAMSUN (DHA) - SAMSUN merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiden 8'i adliyeye sevk edildi, diğerleri ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 4 aylık teknik takibin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internetten yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen 14 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Samsun, İstanbul, Ankara, Erzurum ve Sinop'ta yapılan baskınlarda 14 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından 6 kişi serbest bırakılırken, 8 kişi ise adliyeye sevk edildi.