Son dakika haberi! Samsun'da restoranda doğal gaz patlaması: 1 yaralı
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Son dakika haberi! Samsun'da restoranda doğal gaz patlaması: 1 yaralı

Son dakika haberi! Samsun'da restoranda doğal gaz patlaması: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Samsun'un İlkadım ilçesinde bir restoranda doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir restoranda doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.

Kılıçdede Mahallesi Şehitler Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katındaki restoranda çalışan Halil Öztürk'ün (40) doğal gaz fırınını açmak istediği sırada patlama meydana geldi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Patlama sonrası Halil Öztürk'ün elinde ve yüzünde yanıklar oluştu. İş yerinde ise hafif çapta maddi meydana geldi.

Öztürk, sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Öztürk, gazetecilere, sabah işe geldiğinde fırının gazını açıp çakmakla yakmak istediği anda patlamanın gerçekleştiğini ifade ederek, "Çakmağı çakınca direkt bomba gibi patladı. Fırın doğal gaz fırınıydı. Yanımdaki arkadaşıma bir şey olmadı. Ben fırını yaktığım için yüzüme patladı." diye konuştu.

Son dakika haberi! Samsun'da restoranda doğal gaz patlaması: 1 yaralı
Son dakika haberi! Samsun'da restoranda doğal gaz patlaması: 1 yaralı
Son dakika haberi! Samsun'da restoranda doğal gaz patlaması: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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