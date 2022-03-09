Samsun'da servis devrildi: 1 öğrenci öldü, 7 kişi yaralandı - Haberler

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Samsun'da servis devrildi: 1 öğrenci öldü, 7 kişi yaralandı

AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'un Yakakent ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, servis sürücüsü ile 6 öğrenci yaralandı. Yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Samsun'un Yakakent ilçesinde M.B'nin kullandığı öğrenci servisi, kar yağışının etkili olduğu Kuzören Mahallesi'nde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü M.B. (70) ile serviste bulunan Kozköy Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri Sibel Şahin (15) ve ikizi Sevgi Şahin (15) ile T.Ş. (15), Ö.K (16), T.Ş (15), A.D. (15), B.K. (16) yaralandı.

Samsun'da servis devrildi: 1 öğrenci öldü, 7 kişi yaralandı

BİR ÖĞRENCİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesi ve Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sibel Şahin, hayatını kaybetti. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yaralıları hastanede ziyaret etti.

AA / Recep Bilek - Güncel

Yakakent, Samsun, kar, Ölü, Güncel, Haberler

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