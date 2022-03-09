Samsun'da servis devrildi: 1 öğrenci öldü, 7 kişi yaralandı

Samsun'un Yakakent ilçesinde M.B'nin kullandığı öğrenci servisi, kar yağışının etkili olduğu Kuzören Mahallesi'nde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü M.B. (70) ile serviste bulunan Kozköy Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri Sibel Şahin (15) ve ikizi Sevgi Şahin (15) ile T.Ş. (15), Ö.K (16), T.Ş (15), A.D. (15), B.K. (16) yaralandı.

BİR ÖĞRENCİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesi ve Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sibel Şahin, hayatını kaybetti. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yaralıları hastanede ziyaret etti.