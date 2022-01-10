Son dakika haberi... Salihli'de esnaf 8. kez Yüksel Hisar'ı seçti

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesindeki Madeni Eşya Sanatkarları Esnaf Odası'nda mevcut başkan Yüksel Hisar, 8'inci kez seçildi.

Salihli Madeni Eşya Sanatkarları Esnaf Odası, olağan genel kurulunu odanın tesisleri olan Golimpik halı sahada gerçekleştirildi. Divan başkanlığını Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Necdet Heppekcan'ın yaptığı kongrede başkanlık için 2 aday yarıştı. Kullanılan 807 oyun 430'unu alan mevcut başkan Yüksel Hisar tekrar oda başkanlığına seçildi. 11 oyun geçersiz sayıldığı kongrede Hasan Coşkun ise 366 oy aldı.

8. kez güven tazeleyen Başkan Yüksel Hisar, "Seçimin kazananı Salihli Madeni Eşya Sanatkarları Esnaf Odası'dır. Artık seçim bitmiştir, birlik ve beraberlik zamanıdır. Camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Yüksel Hisar başkanlığındaki Salihli Madeni Eşya Sanatkarları Esnaf Odası yönetimi Bekir Yılmaz, Cafer Özbudak, Ergül Buz, Mücahit Ercan, Ayhan Akın ve Ahmet Dağhan'dan oluşurken, denetim kurulu ise Hüseyin Bacak, Mehmet Doymaz ve İsmail Doğangönül'den oluştu. - MANİSA