Son dakika haber... SALDA GÖLÜ'NDE KIŞ GÜZELLİĞİ - Haberler
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Son dakika haber... SALDA GÖLÜ'NDE KIŞ GÜZELLİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: BURDUR'un Yeşilova ilçesinde Salda Gölü, yağan karla beyaza büründü.

BURDUR (DHA) - BURDUR'un Yeşilova ilçesinde Salda Gölü, yağan karla beyaza büründü. Beyaz, mavi ve yeşilin ortaya çıkardığı görüntüler, ziyaretçilerini hayran bıraktı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA), Salda Gölü'nün Mars'taki Jezero Krateri ile benzerliğini açıklamasından sonra popülerliği daha da arttı. Beyaz kumsalı, turkuaz rengi suyuyla yaz aylarında 1 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlayan Salda Gölü, kış aylarında da ayrı güzelliğe büründü. Kar yağışı sonrası beyaz örtü ile kaplanan Salda Gölü ve çevresinde ortaya güzel görüntüler çıktı. Eşeler yaylasında, Burdur'a 77, Yeşilova ilçesine 14 kilometre mesafede 1900 metre rakımda bulunan Tınaztepe'deki Salda Kayak Merkezi'nin ziyaretçileri de manzaranın keyfini çıkardı. Tatilciler, Salda Gölü manzarasıyla selfi çekti.

Son dakika haber... SALDA GÖLÜ'NDE KIŞ GÜZELLİĞİ

Son dakika haber... SALDA GÖLÜ'NDE KIŞ GÜZELLİĞİ

Son dakika haber... SALDA GÖLÜ'NDE KIŞ GÜZELLİĞİ

Son dakika haber... SALDA GÖLÜ'NDE KIŞ GÜZELLİĞİ

Son dakika haber... SALDA GÖLÜ'NDE KIŞ GÜZELLİĞİ

Son dakika haber... SALDA GÖLÜ'NDE KIŞ GÜZELLİĞİ

Son dakika haber... SALDA GÖLÜ'NDE KIŞ GÜZELLİĞİ

Son dakika haber... SALDA GÖLÜ'NDE KIŞ GÜZELLİĞİ

Son dakika haber... SALDA GÖLÜ'NDE KIŞ GÜZELLİĞİ

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