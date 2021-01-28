Son dakika haberi! Sakarya'da sigorta sahteciliği operasyonu: 17 gözaltı (2)
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Son dakika haberi! Sakarya'da sigorta sahteciliği operasyonu: 17 gözaltı (2)

28.01.2021 21:45 | Son Güncelleme: 28.01.2021 21:49
Son dakika haberi! Sakarya'da sigorta sahteciliği operasyonu: 17 gözaltı (2)

Son dakika gündem haberine göre 2 KİŞİ TUTUKLANDI Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigorta dolandırıcılığı suçlamasıyla 17 kişiyi gözaltına alırken, 1 kişi emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI 

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigorta dolandırıcılığı suçlamasıyla 17 kişiyi gözaltına alırken, 1 kişi emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 16 kişiden 12'si adliyeye sevk edildi. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak görev yaptıkları öğrenilen Özgür K. ve Şeref D., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 10 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. 4 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Son dakika haberi! Sakarya'da sigorta sahteciliği operasyonu: 17 gözaltı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ

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