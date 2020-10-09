Sahte içki faciasında önemli detay! Hazırladığı içki babasını da öldürdü
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Sahte içki faciasında önemli detay! Hazırladığı içki babasını da öldürdü

09.10.2020 18:35 | Son Güncelleme: 09.10.2020 19:18

Kırıkkale'de sahte içkiden zehirlenen 11 kişiden 7'si hayatını kaybetti. Kendi yaptıkları sahte içkiden zehirlenerek hastanede tedavi gören şüphelilerden birinin babasının da ölümüne neden olduğu öğrenildi.

Kırıkkale'de yüzey temizleyicisi olarak kullanılan dezenfektana etil alkol ile aroma karşımı yaparak üretilen sahte içkiden zehirlenen 11 kişi, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hacı V., Mustafa Ö., Ali B., Yılmaz M., İlyas Y., Cemal D. ve Ünal G. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BABASININ ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Görme kaybı yaşayan Ertan Ç. ise taburcu edildi. Yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Önder Ö.'nün de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kendi yaptıkları sahte içkiden zehirlenen şüpheli Ö.Ö. ile S.Ü.'nün tedavisi sürüyor. Şüpheli şahıs Ö.Ö. kendi hazırladığı sahte içkiden dolayı babası Mustafa Ö.'nün ölümüne neden oldu. Ö.Ö.'nün çeşitli suçlardan 59 adli kaydı bulunduğu bildirildi.

SAHTE İÇKİ FACİASINDA GENİŞ ÇAPLI OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, yapılan operasyonda; S.Ü. ve Ö.Ö.'nün içinde olduğu 71 FA 596 plakalı otomobil durduruldu. Yapılan aramada; 7 adet 0,5 litre pet şişe içerisinde kaçak olduğu değerlendirilen alkollü içki, 20 mililitrelik cam şişelerdeki 4 adet tam dolu 3 tanesinin ise yarım olduğu görülen alkol yapımında kullanıldığı değerlendirilen aroma ve 5 litrelik pet şişe içerisinde kaçak olduğu değerlendirilen alkollü içki ele geçirildi.

1 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ekipler kentteki bazı tekel bayilerine yaptığı operasyonda da; 1 adet 5 litre etil alkol, 17 adet 1 litre etil alkol, 2 adet 5 litre pet şişede satışa hazır kaçak viski, 23 adet cinsel içerikli içecek, 9 adet cinsel içerikli macun, 16 adet cinsel içerikli ürün, 18 adet marka cinsel içerikli ürün, 8 adet cinsel içerikli ilaç el konuldu.

Gözaltına alınan tekel bayi işletmecisi Ö.U. ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - KIRIKKALE

Sahte içki faciasında önemli detay! Hazırladığı içki babasını da öldürdü
Sahte içki faciasında önemli detay! Hazırladığı içki babasını da öldürdü
Sahte içki faciasında önemli detay! Hazırladığı içki babasını da öldürdü
Sahte içki faciasında önemli detay! Hazırladığı içki babasını da öldürdü
Sahte içki faciasında önemli detay! Hazırladığı içki babasını da öldürdü
Sahte içki faciasında önemli detay! Hazırladığı içki babasını da öldürdü
Sahte içki faciasında önemli detay! Hazırladığı içki babasını da öldürdü
Sahte içki faciasında önemli detay! Hazırladığı içki babasını da öldürdü
Sahte içki faciasında önemli detay! Hazırladığı içki babasını da öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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