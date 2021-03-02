Sağlık Bakanı Koca, illerin risk kategorilerini belirlemede dikkate alınan faktörleri açıkladı
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Sağlık Bakanı Koca, illerin risk kategorilerini belirlemede dikkate alınan faktörleri açıkladı

02.03.2021 00:07 | Son Güncelleme: 02.03.2021 00:29

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs kapsamında illerin risk kategorilerini belirlemede; 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı, PCR testlerinin pozitiflik ve yoğun bakımların doluluk oranı ile entübe hasta artışının dikkate alındığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Kontrollü Normalleşme sürecine ilişkin paylaşımda bulundu. Koca, paylaştığı bilgide illerin risk kategorilerini belirlemede dikkate alınan faktörleri açıkladı.

Bakan Koca, "Bilim Kurulumuz, illerin risk kategorilerini belirlemede 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı ile yapılan PCR testlerinin pozitiflik oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve entübe hasta artışını dikkate aldı. Kademeli normalleşmek elimizde." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, illerin risk kategorilerini belirlemede dikkate alınan faktörleri açıkladı

İLLERİN RENK SINIFLANDIRMASI

Türkiye genelinde iller 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı başta olmak üzere çeşitli kriterlere göre; düşük riskli – mavi, orta riskli - sarı, yüksek riskli - turuncu ve çok yüksek riskli –kırmızı olarak renklerle sınıflandırıldı.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

Sağlık Bakanı Koca, illerin risk kategorilerini belirlemede dikkate alınan faktörleri açıkladı

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

Sağlık Bakanı Koca, illerin risk kategorilerini belirlemede dikkate alınan faktörleri açıkladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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