Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanılan silah kayalıklarda bulundu

Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak'ta Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce olaya karışan şüphelilerin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, olayın failleri olan Kadir Yasak ve Ali Yasak da aralarında bulunduğu 11 şüpheli 29 Ocak'ta yakalandı. Devam eden soruşturmada, şüphelilere yardım ve yataklık yaparak kaçmalarına imkan sağlayan 6 kişi daha yakalandı.

SİLAH KAYALIKLARDA BULUNDU

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aralamalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca cinayette kullanıldığı düşünülen ruhsatsız tabanca, yapılan kamera çalışmaları sonucunda Yeşilköy Sahili kayalıklarının altında gizlenmiş halde bulundu. Ruhsatsız tabancanın yapılan balistik incelemesinde Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanıldığı belirlendi. Gözaltına alınan 17 şüphelinin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

28 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı. Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. vurulmuştu. Mahmutyazıcıoğlu, kurşunun atardamarına isabet etmesi sonucu hastanede kan kaybından hayatını kaybetmişti. Korkunç olayın ardından Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve zanlıların arbede anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ilk kurşunla yaralandıktan sonra kapı önüne sürükleyip peş peşe ateş edildiği anlar görülüyor.

Gözaltındaki Kadir Yasak, Ali Yasak ve diğer zanlılar, ifadelerinde Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile alacak-verecek yüzünden geçtiğimiz aralık ayında görüştüklerini ancak anlaşamadıklarını söylemişti. Cinayetin ardından ortaya çıkan görüntülerde Mahmutyazıcıoğlu'nun yerde sürüklendiği görüldü. Mahmutyazıcıoğlu'nu yerde neden sürükledikleriyle ilgili soruya cevap veren katil zanlıları, "Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık, olay kontrolden çıktı" demişti.

Demirören Haber Ajansı - Yerel