Son dakika haberi! Rus sözcü Zaharova'dan, kendisini 'dağ lalesi'ne benzeten Türk takipçisine cevap
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Son dakika haberi! Rus sözcü Zaharova'dan, kendisini 'dağ lalesi'ne benzeten Türk takipçisine cevap

Son dakika haberleri: Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, paylaşımının altında kendisini dağ lalesine benzeten Türk takipçisinin yorumuna cevap verdi.

Son dakika haberi! Rus sözcü Zaharova'dan, kendisini 'dağ lalesi'ne benzeten Türk takipçisine cevap
22.07.2020 15:34 | Son Güncelleme: 22.07.2020 15:38

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, paylaşımının altında kendisini dağ lalesine benzeten Türk takipçisinin yorumuna cevap verdi. Zaharova'nın takipçisine dağ lalesinin nasıl bir şey olduğunu sorduğu yazışmalar sosyal medyada ilgi gördü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın sosyal medya hesabında, "Ortancalar arasında bir gül. Ne güzel bir arkadaşlık. Peki sizde ne var ne yok?" notuyla paylaştığı gül fotoğrafının altına Fatih Uçar isimli Türk takipçisi, "Sen dağ lalesi gibi güzelsin" yorumunu yaptı. Zaharova ise takipçisinin yorumuna önce İngilizce, ardından da Rusça olarak; "Nasıl bir şey dağ lalesi, neye benziyor ?" yanıtını verdi.Uçarda Zaharova'nın sorusunu dağ lalesi fotoğrafını alıntılayarak cevapladı. İkilinin yazışmaları kısa sürede sosyal medyada pek çok kullanıcı tarafından paylaşılırken, Rus sosyal medya takipçileri de, Uçar'ın  Zaharova'ya iltifatlarını Türk erkeğinin centilmenliği olarak yorumladı.


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Kaynak: DHA

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