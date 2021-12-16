Rubato Grubu'nun solisti Özer Arkun'un darp davasında yeni gelişme

Dosya 3 suç yönünden Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi

İSTANBUL - Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un, eski kız arkadaşını darp ettiği gerekçesiyle 40 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davada mahkeme, dosyanın "kasten basit yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçları yönünden Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesine karar verdi.

Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un, eski kız arkadaşı Burcu Y.'yi darp ederek hakaret ve tehditlerde bulunduğu gerekçesiyle 7 ayrı suçtan 40 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Özer Arkun ve avukatı Serkan Toper ile müşteki Burcu Y.'nin avukatı Fatih Uzun katıldı.

Cumhuriyet Savcısı, uzlaştırma hükümleri uyarınca sanık Özer Arkun'un üzerine atılı 'kasten yaralama' ve uzlaştırma kapsamında kalan diğer suçlar yönünden dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesini talep etti. Bunun üzerine söz alan sanık Arkun, "Bir diyeceğim yoktur" dedi. Müşteki avukatı da söz alarak, eksikliklerin giderilmesini istedi.

Dosya Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı "kasten basit yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarının uzlaştırmaya tabi olmasını nazara alarak, bu suçlar açısından uzlaştırma hükümlerinin uygulanması için dosyanın, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Burcu Y. ile Özer Arkun'un 2019 yılı temmuz ayından itibaren arkadaş oldukları, 2020 Mart ayında evlilik kararı alıp birlikte yaşamaya başladıkları, 4 Mayıs 2020 tarihinde evlilik meselesi nedeniyle tartıştıkları anlatıldı. Arkun'un genç kadına sinkaflı küfürler ederek, yüzüne su dolu bardağı fırlattığı belirtildi. Arkun'un dış kapıya yönelen genç kadının dışarı çıkmasını engellediği, bilgisayar ve cep telefonunu alarak genç kadının kullanmasına engel olduğu kaydedildi. Bunun üzerine Burcu Y.'nin kendisini yatak odasına kilitlediği, Arkun'un kapı önünde yaklaşık 10-15 dakika özür dilediği anlatıldı. Genç kadının kapıyı açtığı sırada Arkun'un öpmeye çalıştığı ve kendisinden uzaklaşmasını istediğinde ise genç kadına yumruk attığı belirtildi.

İddianamede, olaydan kimseye bahsetmemesi şartıyla Arkun'un genç kadını hastaneye götürdüğü aktarılırken, Özer Arkun'un "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silahla kasten yaralama", "tehdit", "şantaj", "hakaret", "nitelikli yağma" ve "basit cinsel saldırı" suçlarından toplamda 19 yıl 3 aydan 40 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.