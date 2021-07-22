Son dakika haberi! Rize yine sele teslim; dereler taştı, yollar kapandı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Rize yine sele teslim; dereler taştı, yollar kapandı (2)

Son dakika haberi! Rize yine sele teslim; dereler taştı, yollar kapandı (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... SELDEN İPLE KURTARMA ANLARI KAMERADARize'nin Fındıklı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Meyveli köyünden geçen Arılı Deresi'nin taşması sonucu göle dönen yolda mahsur kalan 1'i çocuk, 3 kişinin karşı yoldaki vatandaşlarca uzatılan iple kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

SELDEN İPLE KURTARMA ANLARI KAMERADA

Rize'nin Fındıklı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Meyveli köyünden geçen Arılı Deresi'nin taşması sonucu göle dönen yolda mahsur kalan 1'i çocuk, 3 kişinin karşı yoldaki vatandaşlarca uzatılan iple kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taşan dere nedeniyle göle dönen yolda mahsur kalanların kurtarıldığı, bir vatandaşın da kız çocuğunu sırtında taşıyarak yolun karşı tarafına geçtiği görülüyor.

SEL ORTASINDA MAHSUR KALDIArtvin'in Arhavi ilçesinde de sağanak nedeniyle Kapisre Deresi'nin taşması sonucu, yollar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastığı ilçede cadde ve sokaklarda pek çok araç da sulara gömüldü. İlçede bir sitenin bahçesinde sel suları ortasında mahsur kalan kişi, elinde tuttuğu şemsiye ile kurtarılmayı bekledi. O anlar da çevredeki binalarda oturanlar tarafından cep telefonu kamerasınca görüntülendi. Görüntüde, o anları kayda alan kişinin, mahsur kalan vatandaşa 'Çok kötü taştı. Yağmur da hiç dinmedi, Allah yardımcın olsun, Allah kurtarsın amca' dediği duyuluyor.GRUP YOLUNUN GEÇTİĞİ KÖPRÜ ULAŞIMA KAPANDIBu arada Rize'de sağanağın etkili olduğu Ardeşen'de de Kaymakamlıktan yapılan duyuruda, ilçede yer alan ve birçok köy grup yolunun başlangıcı olan Seslikaya Köprüsü'nün ulaşıma kapandığı, vatandaşların zorunlu olmadıkça güzergahta bulunmamaları gerektiği belirtildi.2 KÖY BOŞALTILDI, 9 KİŞİ KURTARILDIRize Valisi Kemal Çeber, "Mahsur kalan 9 kişiyi kurtardık. 2 köy boşaltıldı, 5 yol kapandı. 4 saat daha yoğun yağış bekliyoruz" dedi.

Selden etkilenen Rize'nin Fındıklı ilçesindeki son durumu aktaran İlçe Belediye Başkanı Ercüment Şahin de su dolan evlerde tahliye işlemlerinin yapıldığını duyurdu.


Son dakika haberi! Rize yine sele teslim; dereler taştı, yollar kapandı (2)
Son dakika haberi! Rize yine sele teslim; dereler taştı, yollar kapandı (2)
Son dakika haberi! Rize yine sele teslim; dereler taştı, yollar kapandı (2)
Son dakika haberi! Rize yine sele teslim; dereler taştı, yollar kapandı (2)
Son dakika haberi! Rize yine sele teslim; dereler taştı, yollar kapandı (2)
Son dakika haberi! Rize yine sele teslim; dereler taştı, yollar kapandı (2)
Son dakika haberi! Rize yine sele teslim; dereler taştı, yollar kapandı (2)
Son dakika haberi! Rize yine sele teslim; dereler taştı, yollar kapandı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Geçen hafta felaketi yaşayan Rize yine sele teslim! Fındıklı ilçesinde evleri su bastı, mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı
Geçen hafta felaketi yaşayan Rize yine sele teslim! Fındıklı ilçesinde evleri su bastı, mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı
Geçen hafta sel felaketinin yaşandığı Rize'ye Meteoroloji'den heyelan uyarısı
Geçen hafta sel felaketinin yaşandığı Rize'ye Meteoroloji'den heyelan uyarısı
Çin'deki sel nedeniyle en az 12 kişi hayatını kaybetti
Çin'deki sel nedeniyle en az 12 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Müge Anlı Derya Uluğ Serra Arıtürk
Spor Muslera Burak Elmas Rıza Çalımbay Mario Balotelli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Rize yine sele teslim; dereler taştı, yollar kapandı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 11:51:26. #1.14#

title