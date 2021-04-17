Son dakika haberi | Ramazan davulcuları sahurda coşturdu
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Son dakika haberi | Ramazan davulcuları sahurda coşturdu

İhlas Haber Ajansı / SEYFULLAH UZUN - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika haberler: Ramazan davulcuları sahurda coşturdu Ramazan davulcuları Amasya simsimi çalınca ortaya renkli görüntüler çıktı Simsimi duyan vatandaşlar kapılara çıkarak eşlik etmeye başladı Ramazan davulcuları Amasya'nın yöresel türküsü simsimi çalmaya başlayınca vatandaşlar kapılara ve balkonlara çıkarak...

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Ramazan davulcuları sahurda coşturdu

Ramazan davulcuları Amasya simsimi çalınca ortaya renkli görüntüler çıktı

Simsimi duyan vatandaşlar kapılara çıkarak eşlik etmeye başladı

AMASYA - Ramazan davulcuları Amasya'nın yöresel türküsü simsimi çalmaya başlayınca vatandaşlar kapılara ve balkonlara çıkarak yöresel türküye yöresel oyunla eşlik etti. O anlar ise kameralara yansıdı.

Amasya'da Ramazan davulcularının sahur mesaisi sürüyor. Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Amasya'nın Suluova ilçesinde de Ramazan ayının alışılagelenleri arasında yer alan davulcular, vatandaşları sahura kaldırmaya devam ediyor. Akşamları simitçilik, geceleri ise Ramazan davulculuğu yapan Amasya'nın en genç Ramazan davulcusu İlyas Demirel (18), "Ramazan ayı boyunca korona manilerimiz eşliğinde 21 mahallemizi aracımız ile geziyor, vatandaşları sahura kaldırıyoruz. Malum yasaklar dolayısı ile de vatandaşlarımız evlerinde bizler de bu akşamda Amasya'mızın Taşova'mızın ve Suluova'mızın en bilindik yöresel türküsü simsim ile sahur mesaisi yapalım dedik. Çalmaya başlayınca genç arkadaşlarımızın ve vatandaşların balkonlara ve kapı önlerine çıkarak bize eşlik etmesi bizlere korona virüsü unutturdu" ifadelerini kullandı.

Davulcuların şoförlüğünü yapan Erdem İbak ise "Malum düğün salonları kapalı, düğünler yapılmıyor. Davulcu arkadaşlar da vatandaşlara moral olsun diye Amasya yöremize ait hareketli türküler ile vatandaşları sahura kaldırıyor. Bugün de simsimi duyan gençler kapı önlerine koştu, onlar mutlu olunca bizlerde mutlu olduk" dedi.

Kentte 2 davulcu, maniler eşliğinde 21 mahalleyi dolaştı. Davul sesiyle sahura kalkan bazı vatandaşlar balkondan davulculara bahşiş verdi.

Son dakika haberi | Ramazan davulcuları sahurda coşturdu
Son dakika haberi | Ramazan davulcuları sahurda coşturdu
Son dakika haberi | Ramazan davulcuları sahurda coşturdu
Son dakika haberi | Ramazan davulcuları sahurda coşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFULLAH UZUN

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