Son dakika haberi: PROF. DR. OĞUZ ÖZYARAL SAĞLIK ÇALIŞANLARI HASTANE KIYAFETLERİ İLE SOKAĞA ÇIKAMAZ Son dakika gündem haberine göre Prof. Dr. Oğuz Özyaral: sağlık çalışanları hastane kıyafetleri ile sokağa çıkamazEsma MURAT- Osman BAKIR/İSTANBUL, (DHA)- KORONAVİRÜS sürecinde yoğun mesai yapan sağlık çalışanlarının, yemek molasında hastane çevresindeki lokanta ve kafelere iş kıyafetleriyle gitmeleri, vatandaşın tepkisine...

Prof. Dr. Oğuz Özyaral: sağlık çalışanları hastane kıyafetleri ile sokağa çıkamaz

Esma MURAT- Osman BAKIR/İSTANBUL, (DHA)- KORONAVİRÜS sürecinde yoğun mesai yapan sağlık çalışanlarının, yemek molasında hastane çevresindeki lokanta ve kafelere iş kıyafetleriyle gitmeleri, vatandaşın tepkisine neden oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından uyarı yapılmasına rağmen, sağlıkçıların kurallara uymadığı gözlenirken, Prof. Dr. Oğuz Özyaral, konuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Sağlık Bakanlığı'nın, genelgeyle yaptığı uyarıya rağmen sağlıkçılar, kıyafet değiştirmeden yemek molası için hastane dışına çıkmaya devam ediyor. DHA ekipleri, İstanbul'da, en yoğun hastanelerin çevresinde inceleme yaparak, iş kıyafetleriyle lokanta ve kafelere giden sağlıkçıları görüntüledi.

Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, sağlık çalışanlarının hastane dışında iş kıyafetleri çıkmamaları gerektiğini vurgulayarak 'Sadece kamusal alanda sağlık personelleri değil tüm sektörlere ait iş kıyafeti ile dışarı çıkmak yasaktır. Çünkü 6331 sayılı iş sağlığı hukuku kanununa göre işçi ve çalışan sadece çalıştığı yerde bu kıyafetleri giyebilir. Diğer alanlarda bu kıyafetleri giyemez. İş sağlığa döndüğünde ise giydiğimiz bütün kıyafetler bizi ortamdaki kirliliklerden, hastalıklardan ve kirliliklerden korur. İş kıyafetlerimiz ile hareket ettiğimizde herhangi bir bulaşıcının olması durumunda virüsü önlüklerimize veya kıyafetlerimize bulaşır bizler de onları dışarı taşırız. Hastane hijyen kurallarının titizlikle uygulanması gereken bir yerdir. Asla dışarıya giriş çıkışlar iş kıyafetleri ile yapılmamalıdır. O yüzden bu konuda aşırı titiz davranmak zorundayız' dedi.

'BÜTÜN SAĞLIK ÇALIŞANLARI BU ŞEKİLDE YAPIYOR DİYE BİR ŞEY YOK'

Hastane kıyafetinin sadece sağlık ortamına ait olduğunu belirten Prof.Dr.Oğuz Özyaral 'Bir sağlık çalışanı olarak iş kıyafetleri ile kamusal alanlarda bulunmanın yanlış olduğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü ben sterilizeyi ve hijyeni korumak zorundayım. Hasta ile yaptığım temasta üzerimden herhangi bir mikrobiyal kirliği ikincil olarak hastaya taşıyamam. Hasta ya da laboratuvar ortamından gelebilecek herhangi bir kirliği de ne eve ne sokağa ne de bir yere taşıyabilirim. Dolayısıyla o anda giydiğim kıyafet sadece hastane sağlık ortamına aittir. O asla giriş çıkışlarda kullanamaz. Bütün sağlık çalışanları bunu yapıyor diye bir şey yok. Ama bir sağlık personeli bile bu şekilde davranmamalı' dedi.

'HASTANENİN DIŞINDA İŞ KIYAFETLERİ İLE YEMEK YEMEK DİYE BİR KAVRAM YOK'

Koronavirüs sürecinde çalışma şartlarının ağırlaşması nedeniyle, sağlıkçıların uyması gereken kuralları unutmaması gerektiğini Prof. Dr. Özyaral, dedi ve ekledi:

'Hastaneler hijyenik ortamlardır. Dolasıyla yaşam kalitesini yüksek tutmak gerekir. Yatan hastaya hastalığından başka bir enfeksiyon bulaştırıp onun çoklu organ yetmezliğine sevk edemeyiz. O sebepten dolayı bizler el hijyenimizden kıyafetlerimize kadar aşırı derecede dikkat etmeliyiz. Hem kendimizi hem ailemizi hem de hastalarımızı korumak ile yükümlüyüz. Bu süreçte hepimiz yoruluyoruz. Ama şunu unutmayalım şartlar ağırlaştı diye sağlıkçılara ait olan kuralları unutamayız. Hastane dışında iş kıyafetleriyle yemek yemek diye bir kavram yok. Sağlık çalışanları hastanenin dışına o kıyafetlerle çıkamaz' diye konuştu.

Kaynak: DHA