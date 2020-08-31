Son dakika haberi: PROF. DR. OĞUZ ÖZYARAL SAĞLIK ÇALIŞANLARI HASTANE KIYAFETLERİ İLE SOKAĞA ÇIKAMAZ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: PROF. DR. OĞUZ ÖZYARAL SAĞLIK ÇALIŞANLARI HASTANE KIYAFETLERİ İLE SOKAĞA ÇIKAMAZ

Son dakika gündem haberine göre Prof. Dr. Oğuz Özyaral: sağlık çalışanları hastane kıyafetleri ile sokağa çıkamazEsma MURAT- Osman BAKIR/İSTANBUL, (DHA)- KORONAVİRÜS sürecinde yoğun mesai yapan sağlık çalışanlarının, yemek molasında hastane çevresindeki lokanta ve kafelere iş kıyafetleriyle gitmeleri, vatandaşın tepkisine...

31.08.2020 12:40 | Son Güncelleme: 31.08.2020 12:53

Prof. Dr. Oğuz Özyaral: sağlık çalışanları hastane kıyafetleri ile sokağa çıkamaz

Esma MURAT- Osman BAKIR/İSTANBUL, (DHA)- KORONAVİRÜS sürecinde yoğun mesai yapan sağlık çalışanlarının, yemek molasında hastane çevresindeki lokanta ve kafelere iş kıyafetleriyle gitmeleri, vatandaşın tepkisine neden oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından uyarı yapılmasına rağmen, sağlıkçıların kurallara uymadığı gözlenirken, Prof. Dr. Oğuz Özyaral, konuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Sağlık Bakanlığı'nın, genelgeyle yaptığı uyarıya rağmen sağlıkçılar, kıyafet değiştirmeden yemek molası için hastane dışına çıkmaya devam ediyor. DHA ekipleri, İstanbul'da, en yoğun hastanelerin çevresinde inceleme yaparak, iş kıyafetleriyle lokanta ve kafelere giden sağlıkçıları görüntüledi.

Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, sağlık çalışanlarının hastane dışında iş kıyafetleri çıkmamaları gerektiğini vurgulayarak 'Sadece kamusal alanda sağlık personelleri değil tüm sektörlere ait iş kıyafeti ile dışarı çıkmak yasaktır. Çünkü 6331 sayılı iş sağlığı hukuku kanununa göre işçi ve çalışan sadece çalıştığı yerde bu kıyafetleri giyebilir. Diğer alanlarda bu kıyafetleri giyemez. İş sağlığa döndüğünde ise giydiğimiz bütün kıyafetler bizi ortamdaki kirliliklerden, hastalıklardan ve kirliliklerden korur. İş kıyafetlerimiz ile hareket ettiğimizde herhangi bir bulaşıcının olması durumunda virüsü önlüklerimize veya kıyafetlerimize bulaşır bizler de onları dışarı taşırız. Hastane hijyen kurallarının titizlikle uygulanması gereken bir yerdir. Asla dışarıya giriş çıkışlar iş kıyafetleri ile yapılmamalıdır. O yüzden bu konuda aşırı titiz davranmak zorundayız' dedi.

'BÜTÜN SAĞLIK ÇALIŞANLARI BU ŞEKİLDE YAPIYOR DİYE BİR ŞEY YOK'

Hastane kıyafetinin sadece sağlık ortamına ait olduğunu belirten Prof.Dr.Oğuz Özyaral 'Bir sağlık çalışanı olarak iş kıyafetleri ile kamusal alanlarda bulunmanın yanlış olduğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü ben sterilizeyi ve hijyeni korumak zorundayım. Hasta ile yaptığım temasta üzerimden herhangi bir mikrobiyal kirliği ikincil olarak hastaya taşıyamam. Hasta ya da laboratuvar ortamından gelebilecek herhangi bir kirliği de ne eve ne sokağa ne de bir yere taşıyabilirim. Dolayısıyla o anda giydiğim kıyafet sadece hastane sağlık ortamına aittir. O asla giriş çıkışlarda kullanamaz. Bütün sağlık çalışanları bunu yapıyor diye bir şey yok. Ama bir sağlık personeli bile bu şekilde davranmamalı' dedi.

'HASTANENİN DIŞINDA İŞ KIYAFETLERİ İLE YEMEK YEMEK DİYE BİR KAVRAM YOK'

Koronavirüs sürecinde çalışma şartlarının ağırlaşması nedeniyle, sağlıkçıların uyması gereken kuralları unutmaması gerektiğini Prof. Dr. Özyaral, dedi ve ekledi:

'Hastaneler hijyenik ortamlardır. Dolasıyla yaşam kalitesini yüksek tutmak gerekir. Yatan hastaya hastalığından başka bir enfeksiyon bulaştırıp onun çoklu organ yetmezliğine sevk edemeyiz. O sebepten dolayı bizler el hijyenimizden kıyafetlerimize kadar aşırı derecede dikkat etmeliyiz. Hem kendimizi hem ailemizi hem de hastalarımızı korumak ile yükümlüyüz. Bu süreçte hepimiz yoruluyoruz. Ama şunu unutmayalım şartlar ağırlaştı diye sağlıkçılara ait olan kuralları unutamayız. Hastane dışında iş kıyafetleriyle yemek yemek diye bir kavram yok. Sağlık çalışanları hastanenin dışına o kıyafetlerle çıkamaz' diye konuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi: PROF. DR. OĞUZ ÖZYARAL SAĞLIK ÇALIŞANLARI HASTANE KIYAFETLERİ İLE SOKAĞA ÇIKAMAZ

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı Spor
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım Magazin
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım
İki çocuğun eşek üzerindeki yolculuğu feci kazayla son buldu! Köylüler demir yoluna koştu 3. Sayfa
İki çocuğun eşek üzerindeki yolculuğu feci kazayla son buldu! Köylüler demir yoluna koştu
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var Dünya
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini...
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı Dünya
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı Magazin
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada
Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı
Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı
Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı
Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi
Son dakika: Kamuda esnek çalışma nasıl olacak? Ankara için uygulamanın detayları belli oldu
Son dakika: Kamuda esnek çalışma nasıl olacak? Ankara için uygulamanın detayları belli oldu
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun 'Çin tuzu' övgüsüne MHP'den tepki geldi
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun "Çin tuzu" övgüsüne MHP'den tepki geldi
Göztepe, Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk'la anlaşmaya çok yakın
Göztepe, Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk'la anlaşmaya çok yakın
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanmasıyla metrelerce havaya yükseldi
3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanmasıyla metrelerce havaya yükseldi
Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak
Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
Yarım saatte üç kapkaç! Telefonla konuşan kadının neye uğradığını şaşırdığı anlar kamerada
Yarım saatte üç kapkaç! Telefonla konuşan kadının neye uğradığını şaşırdığı anlar kamerada
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Son araştırma sonucu anket şirketleriyle yıldızı barışmayan Bahçeli'yi kızdıracak
Son araştırma sonucu anket şirketleriyle yıldızı barışmayan Bahçeli'yi kızdıracak
Falcao, Juventus forması giyen Cuadrado'ya Galatasaray'a gelmesi için çağrı yaptı
Falcao, Juventus forması giyen Cuadrado'ya Galatasaray'a gelmesi için çağrı yaptı
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 462,8 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 462,8 liradan işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Donald Trump Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Şener Acun Ilıcalı Defne Samyeli Mustafa Sandal
Spor Ali Koç Jose Sosa Gökhan Gönül Enner Valencia Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Ateş Kavga Çocuk Ankara
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: PROF. DR. OĞUZ ÖZYARAL SAĞLIK ÇALIŞANLARI HASTANE KIYAFETLERİ İLE SOKAĞA ÇIKAMAZ - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.8.2020 12:53:29. #1.14#
title