Son dakika haberi: Polisten kaçarken uyuşturucu hapları yutan şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberi: Polisten kaçarken uyuşturucu hapları yutan şüpheli tutuklandı

03.02.2021 19:32 | Son Güncelleme: 03.02.2021 19:36
Son dakika haberi: Polisten kaçarken uyuşturucu hapları yutan şüpheli tutuklandı

Bir son dakika haberine göre MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yerleşik yaşayan yabancı uyruklu kişilere uyuşturucu madde satmak isterken sivil polis tarafından takip edildiğini fark edince kaçarken ağzına bir şeyler attığı görülen oto tamircisi Yılmaz A. (27) gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yerleşik yaşayan yabancı uyruklu kişilere uyuşturucu madde satmak isterken sivil polis tarafından takip edildiğini fark edince kaçarken ağzına bir şeyler attığı görülen oto tamircisi Yılmaz A. (27) gözaltına alındı. Hastanede çekilen mide filminde, folya kağıdına sarılı 8 adet uyuşturucu hapı yuttuğu belirlenen Yılmaz A, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, oteller bölgesi olarak bilinen Uzunyalı mevkii sahilinde yerleşik yaşayan yabancılara uyuşturucu madde satmaya çalışan 1 kişi olduğu ihbarını aldı. Sivil narkotik ekipleri, ihbarcının verdiği eşkalden yola çıkıp, şüpheliyi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin, sanayi sitesinde otomobil tamircisi olarak çalışan Yılmaz A.(27) olduğu saptandı. Bugün sabah saatlerinde sahil yolunda dolaşan ve yerleşik yaşayan yabancılarla görüşen Yılmaz A., bir süre sonra takip edildiğini fark etti. Koşar adımlarla sahil yolundan uzaklaşmaya çalışan ve kaçarken cebinden çıkardığı bir şeyi ağzına attığı görülen Yılmaz A., kovalamaca sonucu yakalandı.Marmaris Devlet Hastanesi'ne götürülerek mide tomografisi çekilen Yılmaz A.'nın alüminyum folyoya sarılmış 8 adet sentetik uyuşturucu hap yuttuğu belirlendi. Folyoya sarılı haplar müdahale ile çıkartıldı. Hastanede tedavisinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Yılmaz A., poliste işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Tutuklanan Yılmaz A.'nın ev ve işyerindeki aramalarda ise uyuşturucu maddeye rastlanmadı.


Son dakika haberi: Polisten kaçarken uyuşturucu hapları yutan şüpheli tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN

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