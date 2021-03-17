Son dakika haberi: Polisten hırsızlara suçüstü baskın
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Son dakika haberi: Polisten hırsızlara suçüstü baskın

17.03.2021 18:35 | Son Güncelleme: 17.03.2021 19:01
Son dakika haberi: Polisten hırsızlara suçüstü baskın

Edinilen son dakika gelişmesine göre Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekipleri bir kuruyemişçi dükkanına hırsızlık maksadıyla giren 2 kişiyi ve onlara gözcülük eden bir kişiyi suçüstü yakaladı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekipleri bir kuruyemişçi dükkanına hırsızlık maksadıyla giren 2 kişiyi ve onlara gözcülük eden bir kişiyi suçüstü yakaladı.

Bandırma 17 Eylül Mahallesi'nde bir zincir markete ait şubenin camını kırarak girmeye çalışan Y.D. (27) ve Y.M. (17), alarmın çalması üzerine koşarak olay yerinden kaçtı. Kaçan şahısların kimlik bilgilerini hemen tespit eden Bandırma Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, olaydan yaklaşık bir saat sonra aynı şahısları Kurtuluş Caddesi üzerindeki bir kuruyemişçi dükkanından koliler halindeki sigaraları çalarken suçüstü yakaladı. Polis aynı zamanda bu şahıslara gözcülük yapan M.C.D. (19) isimli şahsı da yakaladı. Gözaltına alınan 3 şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahısların 2021 yılı içerisinde çok sayıda benzer hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi. - BALIKESİR

Son dakika haberi: Polisten hırsızlara suçüstü baskın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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