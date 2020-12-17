Son dakika gündem: Polisi görünce 3'üncü kattan atladı
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Son dakika gündem: Polisi görünce 3'üncü kattan atladı

17.12.2020 20:32 | Son Güncelleme: 17.12.2020 20:41
Son dakika gündem: Polisi görünce 3'üncü kattan atladı

Gelen son dakika haberlerine göre Tekirdağ'da bir eve gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda, polisten kaçmaya çalışan yabancı uyruklu bir kadın, apartmanın 3'üncü katın penceresinden atlayarak yaralandı.

Tekirdağ'da bir eve gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda, polisten kaçmaya çalışan yabancı uyruklu bir kadın, apartmanın 3'üncü katın penceresinden atlayarak yaralandı. Operasyonda kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, mahalledeki bir eve fuhuş operasyonu gerçekleştirildi. Çilingir yardımı ile eve giren emniyet ekipleri, 1 kişiyi gözaltına alırken 3 yabancı uyruklu kadın da gözetim altına aldı.

KAÇMAK İÇİN PENCEREDEN ATLADI

Operasyon esnasında polisi gören yabancı uyruklu bir kadın, evin penceresinden atlayarak kaçmaya çalıştı. 3'üncü kattan atlayan kadın yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen kadın, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

CEP TELEFONLARI VE NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ

Fuhuş yapıldığı iddia edilen evde arama gerçekleştiren polis ekipleri, cep telefonları ve nakit para ele geçirdi. Yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen M.B.Ş.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, 3 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilmek üzere gözetim altında tutuluyor.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma işlemleri sürüyor.

(İHA)

Son dakika gündem: Polisi görünce 3'üncü kattan atladı
Son dakika gündem: Polisi görünce 3'üncü kattan atladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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