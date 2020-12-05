Son dakika haberi! PKK elebaşlarının postacısı Diyarbakır'da yakalandı
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Son dakika haberi! PKK elebaşlarının postacısı Diyarbakır'da yakalandı

05.12.2020 12:38 | Son Güncelleme: 05.12.2020 12:45
Son dakika haberi! PKK elebaşlarının postacısı Diyarbakır'da yakalandı

Son dakika haberlerine göre TERÖR örgütü PKK'nın elebaşlarından Cemil Bayık ve Murat Karayılan'ın postacısı olduğu belirtilen terörist R.G., Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yakalandı.

TERÖR örgütü PKK'nın elebaşlarından Cemil Bayık ve Murat Karayılan'ın postacısı olduğu belirtilen terörist R.G., Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 Ekim'de, 'Yıldırım-7' operasyonu kapsamında Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 PKK'lı teröristten birinin İçişleri Bakanlığı'nca terörden arananlar listesinde 'Kırmızı Kategori'de, 10 milyon lira ödülle aranan terör örgütü PKK'nın sözde 'Orta saha Amed Eyaleti özel güç sorumlusu' 'Amara Doktor' kod adlı Müzeyyen Aydınlı olduğu belirlendi. Etkisiz hale getirilen terörist Aydınlı'ın üzerinde terör örgütü PKK'nın 20 yıllık arşivi de ele geçirildi. Arşivin incelenmesinin ardından güvenlik güçlerince düzenlenen çeşitli operasyonlarda çok sayıda terör örgütü üyesi ve örgüte yardım sağlayan kişi yakalandı.Ekipler en son Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenledikleri operasyonla terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın postacısı terörist R.G.'yi yakaladı. R.G.'nin, terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki barınma alanları olarak bilenen Kandil, Metina ve Zap'a gittiği tespit edildi. Sorgusu tamamlanan R.G., sevk edildiği adliyedeki çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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