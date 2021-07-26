Pendik'te zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi, 2 kişi yaralandı
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Pendik'te zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi, 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Pendik E-5 karayolunda seyir halinde olan otomobil, önünde duran otomobillere duramayarak çarpınca zincirleme kaza meydana geldi.

Pendik E-5 karayolunda seyir halinde olan otomobil, önünde duran otomobillere duramayarak çarpınca zincirleme kaza meydana geldi. 5 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Pendik E-5 karayolu Tavşantepe mevkiinde 13.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan Ford marka otomobil ile arkasından gelen otomobillerin sürücüleri frene basarak yolda yavaşladı. O sırada seyir halinde olan Volkswagen marka otomobilin sürücüsü ise duramayarak önündeki otomobillere çarptı. 5 otomobilin birbirine girdiği zincirleme kazada 2 kişi hafif yaralandı. Kazaya karışan otomobillerden birinde bulunan bebek ise kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar aracılığıyla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda bir süreliğine uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazaya karışan sürücülerden Sami Kılıçer, "Bir şey anlamadım. Bir durdum, arkamdaki vurunca daha çok çarptım. İki kere çarpıp iki kere kafamı vurdum. Sonra arabadan indim. Ne olduğunu anlamadım. Bomba patlar gibi. Kızım vardı yanımda idmana götürüyordum onu da arkadaşa verdim o götürdü. Saniyeler içerisinde oldu" dedi. - İSTANBUL

Pendik'te zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi, 2 kişi yaralandı
Pendik'te zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi, 2 kişi yaralandı
Pendik'te zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi, 2 kişi yaralandı
Pendik'te zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi, 2 kişi yaralandı
Pendik'te zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi, 2 kişi yaralandı
Pendik'te zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi, 2 kişi yaralandı
Pendik'te zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi, 2 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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