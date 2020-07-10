Son dakika haberi! Patlama şehidi Manga son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika haberi! Patlama şehidi Manga son yolculuğuna uğurlandı

Gelen son dakika haberine göre Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkiinde meydana gelen patlamada şehit olan Afyonkarahisarlı Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga son yolculuğuna uğurlandı.

10.07.2020 14:42 | Son Güncelleme: 10.07.2020 15:02

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkiinde meydana gelen patlamada şehit olan Afyonkarahisarlı Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga son yolculuğuna uğurlandı. Gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreninde şehidin bir yakının tabutun başına gelip elleri ile dokunarak uzun süre dua okuması ise herkesi yasa boğdu. Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde geçtiğimiz 3 Temmuz da meydana gelen havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından, imha edilmek üzere Taşkısığı mevkiine götürülen havai fişek dolu kamyonda yaşanan patlamada şehit olan askerlerden Manga'nın düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Manga'nın naaşı baba evinden helallik alındıktan sonra silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze töreninin gerçekleştirileceği Gedik Ahmet Paşa (İmaret) Camine getirildi. Gerçekleştirilen cenaze törenine Bakan Soylu'nun yanı sıra Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti ve MHP Milletvekilleri, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, protokol üyeleri katıldı.

ŞEHİDİN AİLESİNİ YAKINLARI TESELLİ ETMEYE ÇALIŞTI

Büyük hüzün yaşayan şehidin annesi Elif Duru ve kardeşleri Bekir ile Ali Osman Manga'yı yakınları teselli etmeye çalıştı. Anne Duru'yu ise kadın askerler cenaze töreni boyunca bir an olsun yalnız bırakmadı. Cenaze töreni öncesi Bakan Soylu şehidin aile üyelerinin yanına giderek başsağlığı dileklerini iletti. Cenaze töreninde şehit Manga'nın bir yakınının Türk bayrağına sarılı tabuta elleri ile dokunarak uzun süre dua etmesi herkesi hüzne boğdu. Cuma namazının ardından şehit Manga'nın cenaze namazını Afyonkarahisar İl Müftüsü Sinan Kazancı kıldırdı.

BAKAN SOYLU'DA TABUTU SIRTLADI

Cenaze namazında Bakan Soylu, şehidin kardeşleri ile birlikte saf tuttu. Cenaze namazının ardından şehidin tabutunu yakınları birlikte Bakan Soylu sırtladı. Cenaze aracına kadar taşınan şehidin tabutu ardından defin edileceği Kocatepe Asri Mezarlığındaki Hava Şehitliği'ne götürüldü. Bakan Soylu beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte defin için mezarlığa gitti.

Öte yandan, şehit Manga'nın babası Birol Manga'nın yaklaşık 5 yıl önce vefat ettiği ve bu yüzden yetim olduğu öğrenildi.

(Gökten Ceylan - Hayati Kanat/İHA)

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Son dakika haberi! Patlama şehidi Manga son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İHA

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