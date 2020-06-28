Son dakika haberi | Parklarda sınav denetimi
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Son dakika haberi | Parklarda sınav denetimi

Son dakika gelişmesine göre Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi, öğrencilerin huzurlu bir ortamda sınava hazırlanmaları amacıyla park ve sokaklarda denetim yaptı, toplam 5 bin 310 TL idari para cezası uygulandı.

Son dakika haberi | Parklarda sınav denetimi
28.06.2020 14:37 | Son Güncelleme: 28.06.2020 14:45

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi, öğrencilerin huzurlu bir ortamda sınava hazırlanmaları amacıyla park ve sokaklarda denetim yaptı, toplam 5 bin 310 TL idari para cezası uygulandı.

27-28 Haziran tarihlerinde ülke genelinde yapılacak olan YKS öncesi, İl Emniyet Müdürlüğüne gelen şikayetler ve ihbarlar üzerine, sınava katılacak öğrencilerin daha rahat ve huzurlu bir sınav ortamına hazırlamak, Eskişehir'de yaşayan vatandaşların güven içinde sosyal yaşamlarını devam ettirmelerini sağlamak amacıyla denetim yapıldı.

Polis ekipleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında; Kanlıkavak Parkı ve Porsuk Çayı etrafında yoğunlaştırılarak 26-27-28 Haziran tarihlerinde saat 20.00-02.00 arasında gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerde; 4 şahsa 'Sosyal Mesafeye Kuralına' uymamaktan, 1 şahsa maske takmamaktan, 6 kişiye gürültü yapmaktan işlem yapıldı.

Ayrıca trafik ekiplerince, park etrafında yapılan uygulamalarda ise 1 motosiklet sürücüsüne Trafik Güvenliği Yükümlülüklerine Uymamaktan işlemi yapıldı. Gerçekleşen tüm denetimlerde toplam 5 bin 310 TL idari para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

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