Son dakika haberi! Pamukkale Belediyesi çocuklara çevre bilincini aşıladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haberi! Pamukkale Belediyesi çocuklara çevre bilincini aşıladı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Barlas - Haberler | Yerel

Son dakika yerel haberi: Pamukkale Belediyesi çocuklara çevre bilincini aşıladı Pamukkale Belediyesi, her yıl kutlanan 5 Haziran Dünya Çevre Günü ile ilgili olarak anaokulu öğrencilerine yönelik eğitim düzenledi.

Pamukkale Belediyesi çocuklara çevre bilincini aşıladı

DENİZLİ - Pamukkale Belediyesi, her yıl kutlanan 5 Haziran Dünya Çevre Günü ile ilgili olarak anaokulu öğrencilerine yönelik eğitim düzenledi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, minik öğrencilerle bir araya gelerek onlara çeşitli hediyeler verdi.

Pamukkale Belediyesinin düzenlediği çevre günü etkinliği Şenay Öztürk Anaokulunda gerçekleşti. Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin de katıldığı etkinlikte öğrencilere yönelik çevre konusunda eğitim verildi.

Burada bir konuşma yapan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Dünya Çevre Günü'nde sizlerle birlikteyiz. Bugün farkındalık oluşturmak için çok önemli. Atıkların ayrıştırılması çevrenin korunması için eğitim çok önemli. Çevre duyarlılığını oluşturmak ne kadar erken yaşta oluşursa o kadar iyi. Biz Pamukkale Belediyesi olarak sizlere daha güzel bir dünya bırakmak için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.

Daha sonra Kaymakam Balcıoğlu ve Başkan Örki çocuklara çeşitli hediyeler verdikten sonra çocukların çevre günü etkinliklerine katıldılar. Çevre ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla anaokulu öğrencilerine yönelik olarak Ahmet Hanife Paralı Anaokulu'nda da program gerçekleştirildi. Pamukkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından miniklere çevre konusunda bilgiler aktarıldı. Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu'nun da katıldığı etkinlikte okulun 5 yaş A şubesi tarafından "Papatya ve Su Damlası" adlı gösterinin ardından 5 yaş D şubesinin zeybek gösterisi sergilendi.

Atıklardan oluşturulan eserlerin yer aldığı serginin ardından çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Ayrıca çocuklar okulun bahçesindeki atık kutularına uygun atıkları attılar.

Son dakika haberi! Pamukkale Belediyesi çocuklara çevre bilincini aşıladı
Son dakika haberi! Pamukkale Belediyesi çocuklara çevre bilincini aşıladı
Son dakika haberi! Pamukkale Belediyesi çocuklara çevre bilincini aşıladı
Son dakika haberi! Pamukkale Belediyesi çocuklara çevre bilincini aşıladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Barlas

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Bergen Hadise Şevval Sam
Spor Ali Koç Enes Ünal Şenol Güneş Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Pamukkale Belediyesi çocuklara çevre bilincini aşıladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 21:26:40. #1.16#

title