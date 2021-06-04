Son dakika haberi! Pamukkale Belediyesi çocuklara çevre bilincini aşıladı

Son dakika yerel haberi: Pamukkale Belediyesi çocuklara çevre bilincini aşıladı Pamukkale Belediyesi, her yıl kutlanan 5 Haziran Dünya Çevre Günü ile ilgili olarak anaokulu öğrencilerine yönelik eğitim düzenledi.

Pamukkale Belediyesi çocuklara çevre bilincini aşıladı

DENİZLİ - Pamukkale Belediyesi, her yıl kutlanan 5 Haziran Dünya Çevre Günü ile ilgili olarak anaokulu öğrencilerine yönelik eğitim düzenledi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, minik öğrencilerle bir araya gelerek onlara çeşitli hediyeler verdi.

Pamukkale Belediyesinin düzenlediği çevre günü etkinliği Şenay Öztürk Anaokulunda gerçekleşti. Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin de katıldığı etkinlikte öğrencilere yönelik çevre konusunda eğitim verildi.

Burada bir konuşma yapan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Dünya Çevre Günü'nde sizlerle birlikteyiz. Bugün farkındalık oluşturmak için çok önemli. Atıkların ayrıştırılması çevrenin korunması için eğitim çok önemli. Çevre duyarlılığını oluşturmak ne kadar erken yaşta oluşursa o kadar iyi. Biz Pamukkale Belediyesi olarak sizlere daha güzel bir dünya bırakmak için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.

Daha sonra Kaymakam Balcıoğlu ve Başkan Örki çocuklara çeşitli hediyeler verdikten sonra çocukların çevre günü etkinliklerine katıldılar. Çevre ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla anaokulu öğrencilerine yönelik olarak Ahmet Hanife Paralı Anaokulu'nda da program gerçekleştirildi. Pamukkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından miniklere çevre konusunda bilgiler aktarıldı. Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu'nun da katıldığı etkinlikte okulun 5 yaş A şubesi tarafından "Papatya ve Su Damlası" adlı gösterinin ardından 5 yaş D şubesinin zeybek gösterisi sergilendi.

Atıklardan oluşturulan eserlerin yer aldığı serginin ardından çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Ayrıca çocuklar okulun bahçesindeki atık kutularına uygun atıkları attılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Barlas