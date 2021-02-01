Son dakika haberi... Pakistan'da ABD'li gazeteci Daniel Pearl cinayeti davası sanıklarının salıverilmesi kararı ertelendi
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Son dakika haberi... Pakistan'da ABD'li gazeteci Daniel Pearl cinayeti davası sanıklarının salıverilmesi kararı ertelendi

01.02.2021 13:27 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:30
Son dakika haberi... Pakistan'da ABD'li gazeteci Daniel Pearl cinayeti davası sanıklarının salıverilmesi kararı ertelendi

Gelen son dakika haberine göre Pakistan'da Yargıtay, ABD'li gazeteci Daniel Pearl'ün 2002'de öldürülmesine ilişkin davada haklarında beraat kararı verilen 4 sanığın salıverilmesi kararını 24 saatliğine erteledi.

Pakistan'da Yargıtay, ABD'li gazeteci Daniel Pearl'ün 2002'de öldürülmesine ilişkin davada haklarında beraat kararı verilen 4 sanığın salıverilmesi kararını 24 saatliğine erteledi.

Yargıtay heyeti, hükümetin sanıkların salıverilmeleri kararına yaptığı itirazı değerlendirdi.

Heyet, ABD'li gazeteci Pearl'ün öldürülmesine ilişkin davada aralarında baş şüpheli Ahmed Ömer Said Şeyh'in de bulunduğu 4 kişinin serbest bırakılmaları kararını bir günlüğüne erteledi.

Bununla birlikte mahkeme, savcının Sindh Yüksek Mahkemesinin sanıkların salıverilmelerine dair 28 Ocak'ta verdiği kararı askıya almasına yönelik talebini reddetti.

28 Ocak'ta karar verilmişti

Mahkeme 28 Ocak'ta, ABD'li gazetecinin öldürülmesine ilişkin davada, haklarında beraat kararı verilen ancak Pakistan hükümetinin "kamu güvenliğini" gerekçe göstererek serbest bırakılmasını ertelettiği 4 sanığın salıverilmesi kararı almıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, aynı gün yaptığı açıklamada, "Pakistan'ın daha önce bu sanıkları yaptıklarından sorumlu tutmak için attığı adımların farkındayız. Ancak Pakistan hükümetini hızlı şekilde hukuki seçenekleri incelemeye davet ediyoruz. Bu seçenekler arasında ABD'ye bir ABD vatandaşı gazetecinin vahşice katledilmesi konusunda yargılama hakkı verilmesi de olmalıdır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığından 29 Ocak'ta yapılan açıklamaya göre, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve Blinken, "ABD vatandaşına karşı işlediği korkunç suç dolayısıyla Şeyh'i, ABD'de yargılamaya hazırız." ifadesini kullanmıştı.

Kureyşi, dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Blinken ile telefonda bu konuyu konuştuklarını ve mevkidaşının Yüksek Mahkemenin konuyla ilgili kararından endişe duyduğunu kendisine ilettiğini aktararak, "Blinken'e mahkemelerimizin bağımsız olduğunu söyledim." demişti.

ABD'li gazeteci Pearl, 2002'de kaçırılmıştı

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi muhabiri Pearl, 23 Ocak 2002'de Pakistan'ın Karaçi kentinde kaçırılmıştı.

İnternette, Pearl'ün öldürüldüğünü gösteren video yayınlanması üzerine gözaltına alınan Ahmed Ömer Said Şeyh ve diğer 3 şüpheli, gazetecinin kaçırılması ve öldürülmesinde rolleri olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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