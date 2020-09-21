Son dakika haberi! Özel Halk Otobüsünde şoför ve yolcu arasında çıkan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Özel Halk Otobüsünde şoför ve yolcu arasında çıkan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı

Son dakika 3. sayfa haberi: Özel Halk Otobüsünde şoför ve yolcu arasında çıkan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı Kadıköy'de çekildiği iddia edilen görüntülerde Özel Halk Otobüsü sürücüsü ve yolcu arasında tartışma çıktı.

21.09.2020 04:52 | Son Güncelleme: 21.09.2020 04:59

Özel Halk Otobüsünde şoför ve yolcu arasında çıkan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Kadıköy'de çekildiği iddia edilen görüntülerde Özel Halk Otobüsü sürücüsü ve yolcu arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine şoför, kadın yolcunun bisikletini araçtan dışarıya çıkartmak istedi ve 'Pis sarhoşlar' diyerek bağırdı. Araya giren bir kişi olayın daha da büyümesini önlerken görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesinden konuya ilişkin açıklama geldi.

Sürücünün lisansı askıya alındı; olayla ilgili tahkikat başlatıldı

Kadıköy'de durakta Özel Halk Otobüsü sürücüsü ile bir kadın yolcu arasında çıkan tartışma yolcunun cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Yolcunun üzerine yürüdüğü görünen sürücü, 'Ben alkollü yolcu taşımıyorum' dedikten sonra 'Pis sarhoşlar' diyerek yolcuyu bisikletiyle birlikte araçtan çıkartmaya çalıştı. Duraktaki diğer vatandaşların araya girmesiyle sakinleştirilen şoför uzaklaştırılırken görüntünün sosyal medyada bir çok kullanıcı tarafından paylaşılması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı, "Özel Halk Otobüsü sürücüsü ile bir kadın yolcumuz arasındaki üzücü ve asla kabul edilemez olayla ilgili tahkikat başlatılmış olup, sürücünün lisansı askıya alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi! Özel Halk Otobüsünde şoför ve yolcu arasında çıkan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı

Kaynak: İHA

IHA Editörü - HANİFİ BAYAR
HANİFİ BAYAR
IHA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Adnan Menderes Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hanife Müge Anlı Aytaç Ağırlar Farah Zeynep Abdullah
Spor Tamer Tuna Okan Buruk Sergen Yalçın Mehmet Özdilek Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Niğde Atama Çocuk
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Özel Halk Otobüsünde şoför ve yolcu arasında çıkan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 04:59:13. #1.14#
title