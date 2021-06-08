Oyuncu Hande Erçel'e 'bazlama surat' diyen fenomenin davasında karar
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Oyuncu Hande Erçel'e 'bazlama surat' diyen fenomenin davasında karar

Oyuncu Hande Erçel'e 'bazlama surat' diyen fenomenin davasında karar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Oyuncu Hande Erçel'e sosyal medya hesabından 'bazlama surat' şeklinde yorumda bulunan fenomen Lütfü Alp Kılınç'ın bin TL tazminat ödemesine hükmedildi.

Oyuncu Hande Erçel'e sosyal medya hesabından 'bazlama surat' şeklinde yorumda bulunan fenomen Lütfü Alp Kılınç'ın bin TL tazminat ödemesine hükmedildi.

Ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabından kendisine 'bazlama surat' diyen fenomen Lütfü Alp Kılınç hakkında şikayetçi olmuş, yürütülen soruşturma sonucu fenomen Kılınç hakkında 'hakaret' suçundan dava açılmıştı. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Kılınç'ın 109 gün adli para cezasına çarptırılmasına karar verilirken, Hande Erçel ayrıca, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurup itibarının zedelendiğini ifade ederek, fenomen Kılınç hakkında 15 bin TL manevi tazminat davası açmıştı. İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada Erçel'in avukatı "Ceza Mahkemesi kararı kesinleşmiştir. Davalının ifadelerinin hakaret teşkil ettiği sabittir" dedi.

Fenomen Kılınç'ın avukatı ise davanın reddini talep etti. Mahkeme, taraf avukatlarının beyanlarının ardından kararını açıkladı. Hakim davayı kısmen kabul ederek, Lütfü Alp Kılınç'ın bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

(Melike İnal/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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