Son dakika haberi: Otomobille çarpışan ambulans devrildi: 6 yaralı
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Son dakika haberi: Otomobille çarpışan ambulans devrildi: 6 yaralı

Gelen son dakika haberine göre AYDIN'ın Efeler ilçesinde, otomobilin hasta taşıyan ambulansa çarpması sonucunda 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Son dakika haberi: Otomobille çarpışan ambulans devrildi: 6 yaralı
27.06.2020 16:58 | Son Güncelleme: 27.06.2020 17:02

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, otomobilin hasta taşıyan ambulansa çarpması sonucunda 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında, Aydın-İzmir Karayolu Bayındırlık Kavşağı'nda meydana geldi. Aydın'daki hastaneye yetişmeye çalışan M.Ç. idaresindeki 09 R 0112 plakalı ambulansa, kavşakta, F.K. idaresindeki 09 EM 177 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ambulans yola devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü F.K., ambulans şoförü M.Ç. ambulansın içinde bulunan bir çocuk hasta, hasta yakını ile 2 sağlık görevlisi yaralandı. Hafif yaralı 6 kişi, ambulanslarla Aydın'daki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

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