Son dakika haberi! Otomobilin çarptığı yaya öldü
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Son dakika haberi! Otomobilin çarptığı yaya öldü

Son dakika haberi! Otomobilin çarptığı yaya öldü
Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... AKSARAY'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Mustafa Karakuş (69), hayatını kaybetti.

AKSARAY'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Mustafa Karakuş (69), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Niğde- Ankara otobanı Alayhan gişelerinde meydana geldi. Murat Demirel (28) yönetimindeki 50 SA 602 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Karakuş'a çarptı. Yola savrulan Karakuş, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karakuş, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Karakuş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Demirel gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş

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